Каждый пятый житель Казани готов взять кредит на крупную покупку

На втором месте среди причин обращения за заемными средствами оказались непредвиденные расходы

Фото: Артем Дергунов

20% жителей Казани готовы взять кредит или заем для совершения крупной запланированной покупки. Такие данные представлены по итогам исследования финтех-компании «Альфа-Деньги».

На втором месте среди причин обращения за заемными средствами оказались непредвиденные расходы (12,4%), далее следуют срочные покупки и лечение (по 12%), путешествия (11,6%), повседневные расходы (11,2%) и ремонт (10,8%).

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

У большинства опрошенных уже есть опыт использования кредитов: 33,6% пользуются ими сейчас, 34% обращались ранее и только 32,4% пока не пользовались заемными деньгами. При этом 77% респондентов перед оформлением обязательно оценивают, смогут ли они выплачивать долг без ущерба для своего бюджета.

В процессе подготовки к оформлению 23,2% казанцев в первую очередь рассчитывают будущие платежи, 18,4% сравнивают предложения разных компаний, 18% изучают договор, а 14% сопоставляют свои доходы и расходы. Лишь 12% начинают с изучения отзывов о кредиторе.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на семейную ипотеку приходится более 70% кредитов.

Зульфат Шафигуллин