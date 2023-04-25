В Госдуме предложили ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду

В Госдуме предложили пожизненно запретить пользование кикшерингом лицам, которых наказывали за пьяное вождение самоката. С инициативой выступил депутат Султан Хамзаев, сообщает RT.



Законодатель отметил, что система аренды самокатов стала массово доступной в крупных городах, однако в законодательстве отсутствует значимое наказание за езду и нарушение ПДД на электросамокате в пьяном состоянии.

Хамзаев напомнил, что недавно произошли несколько резонансных ЧП в Москве и Санкт-Петербурге, в результате которых нетрезвые водители электросамокатов получили тяжелые травмы либо травмировали других.

Стандартный прокатный самокат способен набирать скорость до 25 км/ч, а его вес без учета управляющего им — 15 кг. Нетрезвое вождение может представлять серьезную угрозу здоровью или привести к фатальным последствиям при ударе на скорости, особенно для малолетних детей.

— В этой связи прошу поддержать внесение изменений в нормативно-правовые акты в части введения пожизненного запрета на аренду электросамокатов лицами, единожды административно наказанными за вождение в состоянии опьянения, и определить позицию ведомства, — отметил Хамзаев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В экзамен на водительские права внесли коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств. В том числе в корректировки включили правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).



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Маргарита Головатенко