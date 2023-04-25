Правительство отозвало из Госдумы законопроект о налоговых поправках

Правительство России отозвало из Госдумы проект налоговых поправок, включая обязанность для российских компаний взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников после утраты ими российского налогового резидентства, сообщает ТАСС.



В Кабмине указали, что документ отозван в связи с тем, что в него необходимо внести технические уточнения.

Законопроект был внесен в Госдуму накануне. В документе законодатели указывали, что новшество должно затронуть всех уехавших, использующих российский сегмент интернета или размещенные в России технические, программно-аппаратные средства.

Согласно поправкам, российские работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13—15%, а после утраты налогового резидентства — 30%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что как можно быстрее должны быть созданы условия для возвращения в Россию тех, кто покинул страну на фоне специальной военной операции и частичной мобилизации:

— Наша задача — максимально те, кто уехал, чтобы как можно быстрее вернулись. Это важно для экономики страны, для их семей и близких, — сообщил сенатор.

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Маргарита Головатенко