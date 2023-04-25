Минцифры прорабатывает инициативу об обязательной предустановке на ПК отечественных ОС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минцифры России планирует до конца мая проработать вопрос об обязательной предустановке отечественной операционной системы на персональные компьютеры (ПК) и ноутбуки, продаваемые в стране. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.



— Мы сейчас рассматриваем такую инициативу. В рамках закона о предустановках мы можем обязывать продавать устройства только с предустановленными российскими программами. Поэтому сейчас мы смотрим, — приводит его слова «Интерфакс».

Министр пояснил, что по результатам опроса отобрали четыре операционные системы, признанные наиболее зрелыми для обеспечения совместимости — это Astra Linux, Alt Linux, РОСА и РЕД ОС. Одну из них предложат предустанавливать на ноутбуки и десктопные компьютеры.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Основатель ICL Виктор Дьячков в январе посетовал на недоступность кредитов для разработки программных продуктов, которые призваны заменить зарубежный софт.

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Маргарита Головатенко