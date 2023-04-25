В Казани и Москве запустят обратный отсчет 300 дней до «Игр Будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Обратный отсчет 300 дней до первых международных мультиспортивных соревнований «Игры Будущего» запустят в городах, в которых пройдет торжественная церемония — Москве и Казани.



Индикатор загрузки отсчета запустят вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и раис Татарстана Рустам Минниханов. Помимо запуска отсчета на мероприятии презентуют Всероссийскую федерацию фиджитал спорта и дадут старт онлайн-голосованию по формированию запроса для нейросети на создание талисмана «Игр будущего».

Церемония будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ» и в социальной сети «Вконтакте». Также зрителей ждут прямые включения из студии, где приглашенные фиджитал-спортсмены расскажут о своем уникальном опыте.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Игры Будущего» — международный турнир нового формата, который включает в себя состязания по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. В соревнованиях примут участие 2000 спортсменов из более чем 100 стран мира.

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Маргарита Головатенко