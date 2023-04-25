«Автодом» приобрел российские активы Mercedes-Benz
«Автодом» закрыл сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz. Об этом говорится в сообщении компании.
— 25 апреля 2023 года группа компаний «Автодом» объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz, — сказано в сообщении.
Также компания получила право осуществлять гарантийную поддержку автомобилей этой марки. Отмечается, что завод Mercedes в России также перешел к «Автодому». В скором времени дилер назовет технологического партнера.
Ранее производитель Mercedes-Benz утверждал, что обеспечил себе возможность выкупа своих активов в случае снятия санкций с России и тем самым возвращения на российский рынок, сообщила газета «Хандельсблат».
Mercedes-Benz объявил о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Подмосковье в начале марта. Компания прекратила поставки легковых и малотоннажных машин бренда в Россию.
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