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«Автодом» приобрел российские активы Mercedes-Benz

08:41, 25.04.2023
«Автодом» приобрел российские активы Mercedes-Benz
Фото: vk.com/mercedesbenzrussia

«Автодом» закрыл сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz. Об этом говорится в сообщении компании.

— 25 апреля 2023 года группа компаний «Автодом» объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz, — сказано в сообщении.

Также компания получила право осуществлять гарантийную поддержку автомобилей этой марки. Отмечается, что завод Mercedes в России также перешел к «Автодому». В скором времени дилер назовет технологического партнера.

Ранее производитель Mercedes-Benz утверждал, что обеспечил себе возможность выкупа своих активов в случае снятия санкций с России и тем самым возвращения на российский рынок, сообщила газета «Хандельсблат».

Mercedes-Benz объявил о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Подмосковье в начале марта. Компания прекратила поставки легковых и малотоннажных машин бренда в Россию.

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Илина Хакимова
АвтоБизнесТранспорт

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