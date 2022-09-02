Итоги дня: потолок цен на российскую нефть, дефицит кадров «оборонки» Татарстана, остановка «Северного потока»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 2 сентября:
- Объем госзаказов для предприятий Татарстана, входящих в оборонно-промышленный комплекс России, начал расти. Вместе с этим увеличилась и потребность в квалифицированных кадрах — оборонке республики дополнительно нужны порядка 3,5 тысячи токарей, фрезеровщиков и прочих «штучных» специалистов, в том числе и инженерно-технических работников. Детали — в материале «Реального времени».
- В Альметьевске простились с председателем совета директоров «Лукойла» Равилем Магановым. Траурная церемония прошла в ДК «Иске Элмэт», ее посетил председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, вице-президент, член правления «Лукойла» Азат Шамсуаров и младший брат погибшего — генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.
- Советский райсуд Казани отправил под домашний арест до 30 октября начальника полиции — замначальника ОВД по Сармановскому району Рамиля Халикова. Ходатайство СК о заключении под стражу по делу о взятке и превышении полномочий отклонено.
- Жители казанского ЖК «Солнечный город» жалуются на переполненные детсады и нехватку воспитателей. «Группы переполнены, их объединяют, потому что воспитателей не хватает», — рассказали родители детей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Газопровод «Северный поток» остановлен на неопределенный срок, объявил «Газпром». На последней остававшейся турбине выявили неисправности, и Ростехнадзор выдал компании предупреждение. До устранения замечания транспорт газа в газопровод полностью остановят.
- В России прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусом, предупредил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. В связи с этим необходимо «усилить личные меры безопасности».
- На данный момент в Татарстане функционируют 3 317 образовательных организаций, которые включают в себя 3 674 объектов, имеющих паспорт безопасности. Только на их физическую охрану в этом году выделили 1,4 миллиарда рублей. Сколько еще потратили на усиление безопасности и о планах Минобрнауки — в материале «Реального времени».
- Московский районный суд Казани продлил срок домашнего ареста Владимиру Казакову — организатору «подводного» рейса. Мера пресечения будет действовать до 10 октября.
- За январь-июль 2022 года жителям Татарстана оказали платные услуги на 191,4 миллиарда рублей. Из них 15% — 29 миллиардов — приходится на бытовые услуги.
- Со следующей недели в Татарстане начнут делать интерназальные прививки от коронавируса. В Минздраве республики сообщили о закупке атомайзеров — специальных насадок на шприц, с помощью которых «Спутник V» можно вводить интраназально в нос.
- Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев расширят на 26% вверх и вниз. Благодаря этому страховщики смогут учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Нововведения вступят в силу с 13 сентября.
- 32-летний полузащитник Алан Дзагоев вошел в состав казанского «Рубина». Он присоединился к команде в статусе свободного агента и будет выступать под номером шесть.
- Жители Казани ждут устранения недоработок «Водоканала» месяцами — в системе «Народный контроль» заявки по части предприятия висят по длительное время. Так, например, с 11 июня висит жалоба на то, что «бригада «Водоканала» установила водозабор на проезжей части и забыла восстановить поврежденное асфальтовое покрытие» на улице Листопадной в казанском поселке Плодопитомник.
- По данным Sky News, главы министерств финансов G7 согласились ввести «потолок цены» на российскую нефть. При этом они планируют разработать механизм смягчения, который бы обеспечил уязвимым странам доступ к российским энергоносителям.
- По итогам первого полугодия 2022 года оборот розничной торговли табачными изделиями в Татарстане составил 13,3 миллиарда рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Татарстане за последние десять лет количество выбравших натуральные льготы в виде лекарств вместо денежной компенсации увеличилось на 9,5%. «И сегодня у нас количество отказников так называемых составляет 63,95% на текущую дату 2022 года», — сообщила замминистра здравоохранения республики Фарида Яркаева.
Ключевые события 191-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 330 военнослужащих, 19 боевых машин пехоты, 13 танков, 12 других боевых бронированных машин, а также 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Пленены два боевика.
- В Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM.
- Высокоточным оружием ВКС России за сутки поражены: пункт временной дислокации 17-й танковой бригады ВСУ, ангары с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады в Николаевской области. Ликвидировано более 40 украинских военнослужащих и до 10 единиц военной техники.
- В ДНР уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ — ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров. Еще 31 украинский военнослужащий ранен. Огневыми ударами по боевым позициям 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области уничтожено более 30 и ранено до 15 националистов.
- Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что последние две недели Вооруженные силы РФ и подразделения народных милиций ЛНР и ДНР взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Песках. По его словам, ими взломана «эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов».
- За сутки поражены: взвод РСЗО «Ольха» в Николаевской области, восемь пунктов управления ВСУ и 42 артиллерийских подразделения. Ликвидировано шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и пусковая установка ЗРК «Бук-М1».
- Российскими средствами ПВО за сутки сбито 12 украинских беспилотников. В Херсонской области сбита противолокационная ракета HARM американского производства США. Перехвачены 14 снарядов американской РСЗО HIMARS.
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Татьяна ДеминаОбществоПромышленностьОПКЭкономикаИнфраструктураОбразованиеМедицинаБизнесПроисшествия Татарстан
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