Оборонные предприятия Татарстана объявили «охоту» на специалистов

Аппаратчиков, слесарей и сварщиков завлекают зарплатой в 80—120 тысяч рублей, отсрочкой от армии, множеством льгот и выплат

Фото: Максим Платонов

Объем госзаказов для предприятий Татарстана, входящих в оборонно-промышленный комплекс России, а их около 30, в последнее время начал расти. Вместе с ростом гсзаказа, с модернизацией и наращиванием мощностей на самих заводах, увеличилась и потребность в квалифицированных кадрах — оборонке республики дополнительно нужны порядка 3,5 тысячи токарей, фрезеровщиков и прочих «штучных» специалистов, в том числе и инженерно-технических работников. Как сообщили «Реальному времени» в Минтруде РТ, особенно сильно дефицит кадров ощущается на челнинском «Ремдизеле», казанских вертолетном и пороховом заводах, «Точмаше». Подробности — в нашем материале.

КВЗ: бонус вернувшимся и акция «Приведи друга»

Казанский вертолетный завод, холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»), славится своими «Ансатами», Ми-8/17 и Ми-38 и поставляет их по России и в 92 страны мира.

Сегодня КВЗ активно наращивает производственные мощности, так что предприятию нужны специалисты по самым разным направлениям. С начала года коллектив завода уже пополнило более 400 работников, но этого недостаточно. Здесь ждут порядка 150 высококвалифицированных рабочих следующих профессий:

токарь,

фрезеровщик,

маляр,

слесарь механосборочного производства,

оператор станков с программным управлением,

электрогазосварщик,

жестянщик.

Сегодня КВЗ активно наращивает производственные мощности, так что предприятию нужны специалисты по самым разным направлениям. Фото: Максим Платонов

— Рабочие могут получать порядка 100 тысяч рублей. Сегодняя зарплата на КВЗ — 82 тысячи рублей, причем расчеты сделаны без учета доходов руководящего состава предприятия — зарплаты мы увеличили с января 2022 года, прибавка составила от 20 до 30%. Также тем, кто ранее уволился и возвращается на завод, выплачивается единоразовая денежная премия в 50 тыс. рублей, — сообщил «Реальному времени» заместитель генерального директора — руководитель аппарата КВЗ Адель Шагимарданов.

На предприятии действует коллективный договор, который включает большой перечень различных льгот и соцгарантий: ДМС, путевки в санатории и оздоровительные лагеря для работников и их детей, повышение квалификации, компенсация расходов на абонементы в фитнес-клубы Казани.

— Наши вертолетостроители живут активной общественной и спортивной жизнью. На предприятии действует профсоюз, заводской союз молодежи, совет ветеранов. Помимо основной работы у нас кипит и досуговая жизнь — проводятся всевозможные корпоративные праздники, соревнования, конкурсы. Сотрудники КВЗ постоянно участвуют в различных городских, республиканских и отраслевых мероприятиях, — поделились в пресс-службе предприятия.

Кстати, с 1 августа сотрудникам КВЗ предложили стать участниками оригинальной HR-акции «Приведи друга». Каждый работник предприятия может порекомендовать кадровой службе своего кандидата на открытые вакансии, а если он трудоустроится и проработает 3 месяца, то в качестве вознаграждения за нового сотрудника выплачивается премия в 10 тысяч рублей.

Сегодня коллектив завода насчитывает почти 2,2 тыс. человек, из которых треть — это молодежь. Фото kzn.ru

Пороховой завод: отсрочка от армии и зарплата до 80 тысяч рублей

Казанский пороховой завод («КГКПЗ») — предприятие многопрофильное, выпускающее различные виды пороха и заряды практически для всех видов вооружения. Сегодня коллектив завода насчитывает почти 2,2 тыс. человек, из которых треть — это молодежь, хотя 5 лет назад этот показатель был намного ниже, подчеркивает глава управления кадровой политики завода Татьяна Михайлова. Она сообщила, что завод остро нуждается в технических специалистах. Востребованы: аппаратчики, вальцовщики, водители погрузчиков и грузовых автомобилей, заточники, маляры, лаборанты физико-химического анализа, контролеры материалов, испытатели на герметичность, резчики, сборщики, слесари. В августе завод уже пополнили новые сотрудники, сообщила Михайлова:

— На август планировалось 270 вакансий, и сейчас на оформлении уже находятся 170 человек. Плюс 71 человек уже нанят — они приступили к работе. Свободными остаются примерно 60 вакантных мест, соискателей на которые мы ждем в сентябре. Нам нужны аппаратчики, сборщики специзделий. Мы принимаем на работу и людей без опыта — их обучение проходит в нашем учебном центре, а после аттестации новички получают доступ к самостоятельной работе.

В особом дефиците механики и электромонтеры. Как отметила глава кадровой службы порохового завода, сегодня осталось мало профтехучилищ, которые обучают этим специальностям, так что такие выпускники ссузов по казанским предприятим разлетаются как горячие пирожки.

Соискателям обещают зарплату от 45 до 80 тысяч рублей и выше — в зависимости от уровня квалификации, отсрочку от армии на период работы на заводе и большой соцпакет.

Завод остро нуждается в технических специалистах. Фото: Максим Платонов

Среди различных льгот — выплаты за выслугу лет, причем начиная уже с первого года работы, компенсация расходов на питание, а для иногородних — надбавка к зарплате за аренду жилья. Предоставляются и другие льготы и гарантии. Причем на вакантные места готовы принимать не только жителей Казани, но и других районов Татарстана — для них действует вахтовый метод работы. Вот лишь некоторые меры поддержки:

принятым на работу по специальности после окончания учебного заведения устанавливается ежемесячная выплата в размере 4,5 тыс рублей в течение трех лет;

работники, уволенные после прохождения военной службы в запас из рядов Вооруженных сил и принятые на завод, получают материальную помощь в размере пяти минимальных размеров оплаты труда по РФ (для возвратившихся на прежнее место работы в течение года впервые после увольнения);

работникам с иногородней пропиской устанавливается надбавка в размере 4 тыс. рублей за съем жилья или предоставляется койко-место в общежитии;

при заключении брака предоставляется дополнительно оплачиваемый день отдыха, а молодым работникам до 35 лет оказывается материальная помощь в размере 3 тыс. рублей, а если оба молодожена являются работниками предприятия — 7 тыс. рублей.

выплата матпомощи в честь календарных праздников;

многие другие социальные льготы и гарантии.

К тому же выпускникам техникумов, после получения ими статуса молодого специалиста, в течение нескольких лет дополнительно вместе с ежемесячной зарплатой выплачивается надбавка 4,5 тыс. рублей.

Как говорят на заводе, одна из сложных профессий — сборщик специзделий. Здесь требуется ручной труд, поэтому работа с учетом специфики производства довольно напряженная, так что не все выдерживают такой ритм, переходят на другое место, даже несмотря на высокий уровень заработной платы. Поэтому вакантные места на этих производственных участках всегда имеются. Более подробную информацию можно узнать в отделе кадров завода.



НПО «КЗТМ» в рамках реализации программы по техническому перевооружению дополнительно нужны более 100 новых сотрудников. Скриншот видео tatarstan.ru

Казанский «Точмаш»: зарплата выросла почти наполовину

Еще одному предприятию — НПО «Казанский завод точного машиностроения» — в рамках реализации программы по техническому перевооружению дополнительно нужны более 100 новых сотрудников. По данным заместителя генерального директора по экономике и управлению персоналом Гульчачак Рахматуллиной, больше всего предприятию требуются слесари-ремонтники, станочники, контролеры, штамповщики, наладчики и монтажницы. Последняя специальность предназначена именно для женщин, поскольку подразумевает под собой пайку различных деталей и требует, скрупулезности, сосредоточенности, усидчивости и кропотливого труда, но при этом работа не такая уж трудоемкая.

— Заработная плата у нас от 45 тысяч рублей, а наладчики могут в месяц получать и больше 120 тысяч рублей. С 1 сентября мы ее увеличили почти на 50%. Хотя у нас нет ежемесячных премий, только так называемая 13-я зарплата по итогам года, но каждый месяц сотрудники получают специальную надбавку в 40% от оклада, плюс 20% в случае перевыполнения плана, — сообщила Гульчачак Рахматуллина.

Сотрудникам предоставляется полный соцпакет и различные соцгарантии, как стандартные, так и дополнительные, прописанные в коллективном договоре. На предприятии ждут не только казанцев, и но иногородних соискателей: «Они смогут в течение полугода, пока не встанут на ноги, — уточнила руководитель службы по персоналу, — проживать в хостеле, который мы оплачиваем за счет бюджета предприятия».

— Мы берем и вчерашних выпускников институтов или техникумов. Мы их обучаем, они повышают свой профессиональный уровень и потом становятся высококвалифицированными специалистами.

Больше всего предприятию требуются слесари-ремонтники, станочники, контролеры, штамповщики, наладчики и монтажницы. Фото: kztm.org

Спад рождаемости, низкие зарплаты и «немодные» профессии

О том, что промышленному сектору, в том числе и ОПК, в скором времени будет грозить кадровый голод, на различных уровнях говорят уже не один год. Осенью 2021 года в Татарстане создали рабочую группу по обеспечению предприятий промышленности и торговли квалифицированными кадрами, но проблема все еще актуальна. Среди причин нехватки специалистов рабочих специальностей эксперты называют и спад рождаемости в 90-е и начале нулевых годов, и нежелание молодежи идти работать на завод.

Сегодня еще на многих предприятиях республики ощущается нехватка кадров — токарей, фрезеровщиков, электрогазосварщиков и других. Обычно молодежь выбирает совсем другие специальности, например, хотят стать программистами или блогерами. Хотя в последнее десятилетие наметился определенный позитивный тренд — в России растет популярность среднеспециального образования и все больше школьников предпочитают идти в профессиональные техникумы и колледжи вместо того, чтобы продолжить обучение до 11 класса, а затем поступить в вуз.

