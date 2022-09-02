За полгода жители Татарстана потратили на табачные изделия 13,3 миллиарда рублей — это много или мало?
По итогам первого полугодия 2022 года оборот розничной торговли табачными изделиями в Татарстане составил 13,3 миллиарда рублей. Такие данные приводит Татарстанстат.
Напомним, по итогам первого полугодия оборот розничной торговли в Татарстане составил 581 млрд рублей. Из них большая часть — почти 315 млрд — пришлась на непродовольственные товары.
В январе — июне 2022 года татарстанцы потратили на табачные изделия 13,3 миллиарда рублей — это:
- $220,3 миллиона, или €220,8 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.
- На 1,8 миллиарда рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — тогда жители Татарстана купили табачную продукцию на 11,5 миллиарда рублей.
- На 2,4 миллиарда рублей больше трат на свежие фрукты — с января по июнь татарстанцы купили их на 10,9 миллиарда рублей.
- На 2 миллиарда больше трат татарстанцев на мясо животных — 11,3 миллиарда.
- На 900 миллионов больше, чем траты на обувь — 12,4 миллиарда рублей.
- Примерно по 3,4 тысячи рублей на каждого жителя Татарстана — численность республики составляет 3 886 395 человек.
- 91,8 миллиона пачек сигарет — по итогам первого полугодия 2022 года средняя цена одной, согласно данным системы маркировки «Честный знак», составила 144,85 рубля.
- В 7,5 раза меньше потерь бюджета от недополученных табачных акцизов — по некоторым данным, они составляют около 100 миллиардов рублей в год.
Дарья ПинегинаБизнесРозничная торговля Татарстан
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