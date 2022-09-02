В Татарстане растет количество льготников, выбирающих лекарства вместо денежной компенсации
В Татарстане за последние десять лет количество выбравших натуральные льготы в виде лекарств вместо денежной компенсации увеличилось на 9,5%. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения республики Фарида Яркаева.
— И сегодня у нас количество отказников так называемых составляет 63,95% на текущую дату 2022 года. При том что федеральный показатель выше — до 85%, — обратила внимание она.
Фарида Яркаева напомнила, что пациент самостоятельно выбирает для себя либо денежную компенсацию, либо лекарственные препараты в натуральном виде. Для этого ему надо подать заявление в отделение Пенсионного фонда до 1 октября.
— И уже возможности отказаться, изменить свое решение после 1 октября у пациента уже не будет, — предупредила заместитель министра здравоохранения Татарстана.
В Минздраве Татарстана неоднократно говорили, что отказ значительной части льготников от натуральных льгот в пользу денежной компенсации за лекарства оборачивается нехваткой средств для тех, кто хочет получать не деньги, а препараты. Подробнее — в материале «Реального времени».
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