В Татарстане растет количество льготников, выбирающих лекарства вместо денежной компенсации

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние десять лет количество выбравших натуральные льготы в виде лекарств вместо денежной компенсации увеличилось на 9,5%. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения республики Фарида Яркаева.

— И сегодня у нас количество отказников так называемых составляет 63,95% на текущую дату 2022 года. При том что федеральный показатель выше — до 85%, — обратила внимание она.

Фарида Яркаева напомнила, что пациент самостоятельно выбирает для себя либо денежную компенсацию, либо лекарственные препараты в натуральном виде. Для этого ему надо подать заявление в отделение Пенсионного фонда до 1 октября.

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— И уже возможности отказаться, изменить свое решение после 1 октября у пациента уже не будет, — предупредила заместитель министра здравоохранения Татарстана.

В Минздраве Татарстана неоднократно говорили, что отказ значительной части льготников от натуральных льгот в пользу денежной компенсации за лекарства оборачивается нехваткой средств для тех, кто хочет получать не деньги, а препараты. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина