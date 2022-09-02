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Глава Минздрава: в России прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусом

16:49, 02.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Глава Минздрава: в России прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусом
Фото: minzdrav.gov.ru

В России прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, в связи с таким прогнозом в стране необходимо «усилить личные меры безопасности». Мурашко отметил, что подъем заболеваемости на протяжении последних лет отмечается с начала учебного года — то есть в период, когда люди возвращаются в города, а дети идут в школу.

Перед тем как отправить ребенка в школу, родителям следует осматривать его, а в учебных заведениях нужно организовать утренние фильтры, чтобы не допустить распространения инфекции, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Только в Татарстане заболеваемость коронавирусом в августе выросла почти в три раза: в последний летний месяц выявили 3 639 случаев заражения коронавирусом — в 2,8 раза больше, чем в июле.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:59
    Скоро снова маски носить
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