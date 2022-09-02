По подозрению во взятке «за покровительство» арестован начальник полиции Сарманово

Фото: коллаж

Под домашний арест до 30 октября отправил накануне Советский райсуд Казани начальника полиции — замначальника ОВД по Сармановскому району Рамиля Халикова и оперативника того же отдела Раиля Кашипова. Ходатайства СК об их заключении под стражу по делу о взятке и превышении полномочий были отклонены, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Советского суда.



Напомним, по данным источников «Реального времени», уголовное дело против Халикова и его подчиненного было возбуждено по результатам работы сотрудников службы собственной безопасности МВД Татарстана.

Рамиль Халиков. Фото: sarmanovo.tatarstan.ru

В материалах дела фигурирует сумма незаконного вознаграждения в 25 тысяч рублей. Один из источников среди силовиков сообщает — якобы гражданину начальнику инкриминируют «крышевание» социальных мошенников.

Сегодня эту информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-центре МВД. По версии силовиков, деньги передавалась за «покровительство незаконным действиям, совершаемых третьими лицами».

«При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в МВД Татарстана.

По данным «Реального времени», оперативник Кашипов вину признал и дал показания против начальника, Халиков причастность к преступлениям отрицает.

В Следкоме по РТ от комментариев по делу пока воздерживаются.

