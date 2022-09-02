Народ против Андрея Егорова: казанцы ждут устранения недоработок «Водоканала» месяцами

«Приезжали пару раз, но ничего не сделали»

Казанский «Водоканал», известный «ароматами» в Ново-Савиновском районе города, многочисленными авариями на сетях, число которых к полудню может достигать уже двух десятков, а также отсутствием денег на решение проблем, как оказалось, славится еще и своей неторопливостью. Как выяснило «Реальное время», в системе «Народный контроль» заявки по части предприятия висят по нескольку недель.

Жители Казани регулярно оставляют заявки, так или иначе связанные с «Водоканалом». Кто-то жалуется на бездействие предприятия — из канализационного люка больше недели течет чистая вода, а сотрудники «приезжали пару раз, но ничего не сделали», кто-то — на оставленные после их деятельности ямы.

Некоторые заявки хоть и висят полтора месяца, но проблемам, о которых они «кричат», больше года. С 19 июля в статусе «запланировано» в «Народном контроле» висит заявка, автор которой сообщил: «Уже больше года не заделана яма после ремонта труб «Водоканалом». Внушительного размера «пропасть» расположилась почти посреди дороги на ул. Гагарина.

— Автомобиль провалился колесом в яму. Примите меры. Все делают тяп-ляп, — пожаловался житель Московского района Казани.

С 11 июня в «Народном контроле» висит жалоба на то, что «бригада «Водоканала» установила водозабор на проезжей части и забыла восстановить поврежденное асфальтовое покрытие» на улице Листопадной в казанском поселке Плодопитомник. Местный житель указал, что «тем самым блокирован межквартальный проезд для служб экстренной помощи». Заявка перенаправлялась многократно — от исполкома в Комитет жилищно-коммунального хозяйства и обратно, в администрацию Кировского и Московского района Казани, хотят поселок расположен в Приволжском районе. Последний комментарий 25 августа оставил Минстрой Татарстана, указав, что заявка «переназначена ведомству «Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани». «Убирать» за «Водоканалом» никто не спешит — «заявка в работе».

С 11 июня в «Народном контроле» висит жалоба на то, что «бригада «Водоканала» установила водозабор на проезжей части и забыла восстановить поврежденное асфальтовое покрытие» на улице Листопадной в казанском поселке Плодопитомник. Источник: uslugi.tatarstan.ru

Пятый день, как не закрыта заявка жительницы казанского поселка Мирного, которая сообщила, что люк «Водоканала» разрушен.

— На улице, где постоянно бегают и играют дети, разрушен люк «Водоканала». Оставили заявку больше месяца назад, но никто не пришел, — пожаловалась она. Заявка переназначена Управлению информационных технологий и связи.

«На улице, где постоянно бегают и играют дети, разрушен люк «Водоканала». Оставили заявку больше месяца назад, но никто не пришел», — пожаловалась местная жительница.

Почти на две недели затянулось решение по поводу обвалившегося грунта вокруг канализационного люка «Водоканала». Опасная ситуация сложилась за домом по ул. Кул Гали, 26. О ней житель Казани сообщил еще 21 августа.

«Река Водоканалка»

В том, насколько «оперативно» службы «Водоканала» спешат на помощь, помогает наглядно убедиться недавнее ЧП на ул. Академической. В среду прямо из асфальта пробился небольшой фонтан, который быстро превратился в реку.



Фото: realnoevremya.ru

Вода, ржавый осадок которой окрасил залитый асфальт в неприятный грязно-рыжий цвет, разлилась за пределы небольшой улицы Академической на широкую дорогу по ул. Вишневского — не зная, откуда берет свои истоки «река Водоканалка», можно было подумать, что в городе прошел неслабый дождь. К вечеру потоки воды достигли и ул. Николая Ершова.

Из-за аварии, в которой первоначально распознали земляную течь, без воды остались близлежащие здания, например дом №2 по ул. Академической. Ему, к слову, не привыкать — периодические отключения из-за прорывов труб стали привычным делом этим летом. Аварийные службы «реку» устранили лишь на следующей день, залатав дыру после своих работ камнями.

Фото: realnoevremya.ru

Ветхие сети и кредитные линии на 400 миллионов

В июле зампред Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Римма Гарипова сообщила, что из 3 тыс. км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% — ветхие. Многие находятся в аварийном состоянии.



С 2010 года в столице Татарстана на сетях водоснабжения произошло свыше 14 тысяч аварийных ситуаций по причине их износа. Общая потребность средств на восстановление инфраструктуры, по грубым оценкам, составляет порядка 65 миллиардов рублей. Из них только на замену сетей требуется около 40 миллиардов рублей.



Не хватает «Водоканалу» денег и на обеспечение водоснабжения городских поселков. Стоимость программы приоритетных мероприятий в 53 жилых массивах — 3,3 млрд рублей. У «Водоканала» таких денег нет, в мэрии — тоже, утверждает замруководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин.



Фото: kzn.ru/пресс-служба МУП «Водоканал»

Между тем, как выяснило «Реальное время», «Водоканал» тратит значительные суммы на обеспечение своих работников спецодеждой. Как подсчитало «Реальное время», с 2019 года предприятие направило на ее закупку свыше 82,6 млн рублей.



Этим летом Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани на основании одобрения сделки президентом Татарстана Рустамом Миннихановым согласовал МУП «Водоканал» совершение крупной сделки по открытию в «Ак Барс Банке» возобновляемой кредитной линии. Сумма кредита — 400 миллионов рублей, цель — финансирование текущей деятельности казанского предприятия. В скобках приписано, что речь идет о рефинансировании договора возобновляемой кредитной линии, открытой в «Ак Барс Банке» 21 августа 2020 года.



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Татьяна Демина