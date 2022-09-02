С начала года татарстанцы «накатались» в общественном транспорте на 34,8 миллиарда рублей

Рост составил 5,5%

За январь — июль 2022 года жителям Татарстана оказали платные услуги на 191,4 миллиарда рублей. Из них 15% — 29 миллиардов — приходится на бытовые услуги.

С учетом инфляции, по сравнению с январем — июлем прошлого года, объем платных услуг населению в Татарстане вырос на 5,5%. В абсолютных цифрах он увеличился на 15% — за первые семь месяцев 2021-го жители республики заплатили за оказанные им услуги 166,4 миллиарда рублей.

Объем бытовых платных услуг, если учесть индекс потребительских цен на услуги, остался на том же уровне — прирост составил незаметные 0,2%. При этом в абсолютных цифрах он увеличился на треть: за январь — июль татарстанцам оказали платные бытовые услуги на 21,6 миллиарда рублей, следует из данных Татарстанстата.

Фото: Татарстанстат

Больше всего денег за платные услуги татарстанцы потратили в начале года — в январе эта сумма составила 29,1 миллиарда рублей. Более экономными жители республики были в июле — 24,6 миллиарда.



В феврале объем платных услуг населению в Татарстане составил 28,75 миллиарда рублей, в марте — 29 миллиардов, в апреле — 28,3 миллиарда. В мае жители республики заплатили за оказанные им услуги 26,78 миллиарда, а в июне — 24,75 миллиарда.

Пятая часть пришлась на коммунальные услуги

Одна из самых популярных платных услуг у населения, пожалуй, поездки на транспорте. За семь месяцев с начала 2022 года жители Татарстана «покатались» на 34,8 миллиарда рублей. Это почти пятая часть от общего объема платных услуг в январе — июле.

Активно татарстанцы пользуются и курьерской доставкой. За эту услугу они за семь месяцев 2022 года заплатили в общей сложности 57,2 миллиона рублей.

За телекоммуникационные услуги жители Татарстана заплатили почти 17,2 миллиарда рублей. Это почти десятая часть в общей сумме — 9%.

Оборот ЖКУ составил почти 52 миллиарда рублей. Из этой суммы непосредственно на жилищные услуги пришлось 11 миллиардов, на коммунальные — 40,87 миллиарда, или 21% в общем объеме.

Фото: Ринат Назметдинов

Услуги системы образования татарстанцам за первые семь месяцев 2022 года обошлись почти в 18,7 миллиарда рублей. На юридические услуги они потратили 4,37 миллиарда рублей, а на ветеринарные — 451,5 миллиона.

На медицинские услуги жители Татарстана в январе — июле потратили почти 13,5 миллиарда рублей. Доля в общем объеме платных услуг населению составила 7%.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Оборот услуг в сфере физической культуры и спорта составил 2,47 миллиарда рублей. Из этой суммы на фитнес-центры и спортивные клубы пришлось 728,7 миллиона.

В прошлом году объем платных услуг населению превысил 300 миллиардов

По уточненным данным, за 2021 года объем платных услуг населению в Татарстане составлял 302 миллиарда рублей. Изначально эта сумма озвучивалась в размере 301,1 миллиарда, на бытовые услуги приходилось 43 миллиарда.

В прошлом году рост объема платных услуг в Татарстане составил 9,4% с учетом инфляции. В абсолютных цифрах к январю — декабрю пандемийного 2020 года показатель увеличился почти на 15%.

Фото: Татарстанстат

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Татьяна Демина