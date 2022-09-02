Московский райсуд Казани продлил срок домашнего ареста организатору «подводного рейса»

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова (Казаков с адвокатом)

Сегодня Московский районный суд Казани продлил до 10 октября срок домашнего ареста Владимиру Казакову — организатору «подводного» рейса, сообщает журналист «Реального времени».

Решение оставить бизнесмена под домашним арестом было принято Верховным судом республики 26 июля. Тогда на заседании Казаков сообщал, что ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— Я признаю свою вину, что я организовал это дело — не отрицаю. Но в любом случае это было из хороших побуждений. Просто я понадеялся на тех людей, которые отвечают за судно... А я отвечал за организацию, — заявлял он на заседании, упомянув, что готов возмещать ущерб потерпевшим.



Фото: Максим Платонов (архив)

На данный момент следствием установлено — прогулочный катер «Казанец-1» отчалил от лодочной станции «Волжская гавань» в районе Аракчино 10 июля в 10 часов 15 минут, судно имело крен на левый борт, однако добралось до правого берега и встало на стоянку между поселками Моркваши и Печище. Обратно засобирались в 16.30. Также с креном на левый борт отплыли задним ходом, и тут волна захлестнула корму. Капитан стал успокаивать пассажиров, вместе с помощником откачивать воду. Однако это не помогло. Судно начало тонуть, люди — спасаться, прыгая за борт. Спасжилетов хватило не всем. Происшествие наблюдали рыбаки и проходящие суда, поэтому помощь подоспела быстро и обошлось без жертв.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко