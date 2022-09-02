Как Татарстан сэкономит на школьной охране благодаря федеральному закону

Фото: Максим Платонов

На данный момент в Татарстане функционируют 3 317 образовательных организаций, которые включают в себя 3 674 объекта, имеющих паспорт безопасности. Только на их физическую охрану в этом году выделили 1,4 миллиарда рублей. Сколько еще потратили на усиление безопасности и о планах Минобрнауки — в материале «Реального времени».

Почти полтысячи образовательных организаций могут перевести в более низкую категорию опасности

В целом все образовательные учреждения делятся на четыре категории опасности объектов и территорий (их описание представлено ниже, — прим. ред.). В Татарстане к первой категории относятся 94 объекта образования, ко второй — 212 объектов, к третьей категории — 1 799 объектов, а в четвертую категорию входят 1 569 объектов, сообщили «Реальному времени» в республиканском Минобрнауки.

Однако в марте 2022 года российское правительство изменило критерии отнесения объектов к определенной категории опасности, и большое количество учреждений образования Татарстана могут перевести в более низкую категорию.

— Так, введена привязка к численности населенного пункта, в котором находится объект. Подобная детализация приведет к изменению количества организаций установленной в настоящее время категории, — сообщили в министерстве. — Проведя анализ полученных данных, можно сделать вывод о возможном переходе значительного количества (не менее 470) объектов образовательных организаций, которые сменят категорию на более низкую категорию опасности, не требующую выставления постов охраны, что влечет за собой значительную экономию бюджетных средств.

Фото: Максим Платонов

В Минобрнауки отмечают: отдельная программа по оснащению образовательных организаций техническими системами антитеррористической защиты пока не принята и деньги на это выделяются в рамках реализации республиканской программы капремонта зданий образовательных организаций — за счет республиканского бюджета по отдельным поручениям и внебюджетного финансирования, а также за счет бюджетов муниципальных образований. В 2022 году в вышеуказанную программу включили 18 подведомственных государственных образовательных организаций на общую сумму 65,9 миллиона рублей — в этих зданиях проведены работы по дооснащению техническими средствами АТЗ.

Сколько в этом году потратили на безопасность

Больше всего средств в этом году на повышение уровня безопасности образовательных учреждений потратили в Казани — только установка и ремонт ограждений территорий, калиток, ворот на 376 объектах обошлись более чем в миллиард рублей. Еще 58,2 миллиона ушло на установку контрольно-пропускных постов на въезде/входе на территорию учреждений. А оборудование на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения на 215 объектах стоило 39,7 миллиона рублей.

В других районах Татарстана расходы на безопасность образовательных учреждений более скромные:

Установка систем видеонаблюдения, КПП, ограждения, наружного освещения, закупка металлоискателей в Чистополе обошлась в 10 миллионов рублей.

обошлась в 10 миллионов рублей. В А лькеевском районе направили 894 тысячи рублей на монтаж систем речевого оповещения.

направили 894 тысячи рублей на монтаж систем речевого оповещения. 1,7 миллиона ушло на установку видеонаблюдения, домофонов, ограждения и освещения по периметру в образовательных организациях Атнинского района .

. Примерно такую же сумму потратили в Черемшанском районе на установку видеонаблюдения, КПП, ограждения, наружного освещения, а также закупку металлодетекторов.

на установку видеонаблюдения, КПП, ограждения, наружного освещения, а также закупку металлодетекторов. В Верхнем Услоне установка ограждений и монтаж кнопки тревожной сигнализации стоили 3,5 миллиона рублей.

Фото: Максим Платонов

В образовательных организациях Новошешминского района произвели монтаж наружного освещения на сумму 360 тысяч рублей.

произвели монтаж наружного освещения на сумму 360 тысяч рублей. Столько же ушло на установку системы видеонаблюдения в школах и детсадах Сармановского района .

. В Спасском районе на монтаж охранной сигнализации и системы контроля управления доступом направили 5,5 миллиона рублей.

В Пестречинском районе установка систем оповещения и управления доступом, систем видеонаблюдения обошлась в 3,7 миллиона рублей.

Фото: Максим Платонов

В Е лабужском районе на установку систем оповещения и управления доступом, ремонт ограждений направили 508 тысяч рублей.

на установку систем оповещения и управления доступом, ремонт ограждений направили 508 тысяч рублей. В Нурлатском районе потратили 2 миллиона рублей на модернизацию системы КТС, установку ограждения и видеонаблюдения.

Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов решил направить в 2022 году 1,4 миллиарда рублей на физическую охрану образовательных учреждений. Она осуществляется силами сотрудников частных охранных организаций с лицензией, которых привлекают на платной договорной основе. Стоит отметить, что ЧОПы в основном работают только с 7.00 до 19.00, а ночью дежурят вахтеры.



Дарья Пинегина