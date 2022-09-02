Банк России с 13 сентября расширит тарифный коридор в ОСАГО

Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Нововведения вступят в силу с 13 сентября, сообщается на сайте Банка России.

Для легковых автомобилей базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками в диапазоне от 1 646 до 7 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Отмечается, что на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов.

Соответствующие изменения будут внесены в указание ЦБ от 8 декабря 2021 года «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (N6007-У).

Фото: realnoevremya.ru

В конце июня сообщалось, что Центробанк только планирует изменить тарифы ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26%.



— Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей. Самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков, — указали в ЦБ.



В апреле регулятор предложил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей и проблем с их доступностью.



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Максим Кокунин