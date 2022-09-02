Алан Дзагоев стал игроком «Рубина»
Алан Дзагоев вошел в состав футбольной команды казанского «Рубина», об этом сообщили в пресс-службе клуба.
— Дзагоев присоединился к команде в статусе свободного агента и будет выступать под номером шесть, — сказано в сообщении.
32-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона.
В конце августа 20-летний полузащитник Руслан Безруков перешел в «Рубин» из «Нефтехимика». Контракт рассчитан на 4 года.
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