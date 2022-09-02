В Альметьевске простились с председателем совета директоров «Лукойла» Равилем Магановым

В Альметьевске сегодня простились с председателем совета директоров «Лукойла» Равилем Магановым. Траурная церемония прошла в ДК «Иске Элмэт», ее посетил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, вице-президент, член правления «Лукойла» Азат Шамсуаров и младший брат погибшего — генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.



Равиля Маганова похоронили на мусульманском кладбище. Фарид Мухаметшин напомнил, что вся жизнь Равиля Маганова была связана с нефтяной промышленностью.

Равиль Маганов погиб в Москве 1 сентября. По данным СМИ, он выпал из окна ЦКБ. В «Лукойле» заявили, что вице-президент компании ушел из жизни после продолжительной болезни.

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Маргарита Головатенко