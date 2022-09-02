Новости общества

19:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Альметьевске простились с председателем совета директоров «Лукойла» Равилем Магановым

18:50, 02.09.2022
В Альметьевске простились с председателем совета директоров «Лукойла» Равилем Магановым
Фото: tatarstan.ru

В Альметьевске сегодня простились с председателем совета директоров «Лукойла» Равилем Магановым. Траурная церемония прошла в ДК «Иске Элмэт», ее посетил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, вице-президент, член правления «Лукойла» Азат Шамсуаров и младший брат погибшего — генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

Равиля Маганова похоронили на мусульманском кладбище. Фарид Мухаметшин напомнил, что вся жизнь Равиля Маганова была связана с нефтяной промышленностью.

Равиль Маганов погиб в Москве 1 сентября. По данным СМИ, он выпал из окна ЦКБ. В «Лукойле» заявили, что вице-президент компании ушел из жизни после продолжительной болезни.

    Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

    Маргарита Головатенко
    ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

    Новости партнеров

    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также