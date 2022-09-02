Газпром объявил об остановке «Северного потока» на неопределенный срок
Газопровод «Северный поток» остановлен на неопределенный срок, об этом в пятницу объявил «Газпром».
На последней остававшейся турбине выявили неисправности, и Ростехнадзор выдал компании предупреждение. До устранения замечания транспорт газа в газопровод полностью остановят.
Компания направило письмо к Siemens о необходимости выявленных неисправностях агрегата Trent 60 и о необходимости починки турбины.
19 августа «Газпром» объявлял о приостановке транспорта газа по «Северному потоку» на трое суток. Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали «Северный поток» КС «Портовая» Trent 60 был остановлен в связи с плановым техобслуживанием.
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