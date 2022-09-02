Sky News: главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть

Главы Минфинов G7 согласились ввести «потолок цены» на российскую нефть, сообщает корреспондент Sky News.



При введении потолка цен страны G7 планируют разработать механизм смягчения, который бы обеспечил уязвимым странам доступ к российским энергоносителям.

Также объявлено о намерении запретить услуги по транспортировке российской нефти морем, если ее будут продавать выше потолка.

В группу G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

27 июня стало известно о том, что страны G7 хотят ограничить цены на российскую нефть, а также установить ценовой потолок для Москвы. Вице-премьер Александр Новак заявил, что в этом случае Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат эту идею.

Фото: pxhere.com

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Борис Пивовар рассказал, что если страны G7 поддержат идею ограничить цены на российское топливо, то в первую очередь пострадают их налогоплательщики, так как цены на нефтепродукты значительно увеличатся.

— Если страны G7 введут потолок цен, то они и те государства, которые поддержат эту идею, совсем перестанут получать нефть из России. Значит, нефтепродукты придется искать у других поставщиков. Просто так это сделать не получится. Скорее всего, такие страны будут получать нефть через продажу из других источников. Возможно, державы G7 будут покупать российское топливо у стран Ближнего Востока и Азии. После ее будут продавать, перегружая себе или меняя документы, — заявил Пивовар.

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Маргарита Головатенко