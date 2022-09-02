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Sky News: главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть

15:46, 02.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Sky News: главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть
Фото: realnoevremya.ru

Главы Минфинов G7 согласились ввести «потолок цены» на российскую нефть, сообщает корреспондент Sky News.

При введении потолка цен страны G7 планируют разработать механизм смягчения, который бы обеспечил уязвимым странам доступ к российским энергоносителям.

Также объявлено о намерении запретить услуги по транспортировке российской нефти морем, если ее будут продавать выше потолка.

В группу G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

27 июня стало известно о том, что страны G7 хотят ограничить цены на российскую нефть, а также установить ценовой потолок для Москвы. Вице-премьер Александр Новак заявил, что в этом случае Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат эту идею.

Фото: pxhere.com

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Борис Пивовар рассказал, что если страны G7 поддержат идею ограничить цены на российское топливо, то в первую очередь пострадают их налогоплательщики, так как цены на нефтепродукты значительно увеличатся.

— Если страны G7 введут потолок цен, то они и те государства, которые поддержат эту идею, совсем перестанут получать нефть из России. Значит, нефтепродукты придется искать у других поставщиков. Просто так это сделать не получится. Скорее всего, такие страны будут получать нефть через продажу из других источников. Возможно, державы G7 будут покупать российское топливо у стран Ближнего Востока и Азии. После ее будут продавать, перегружая себе или меняя документы, — заявил Пивовар.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономикаПромышленностьНефтьНефтехимия

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:18
    и какой в итоге потолок?
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