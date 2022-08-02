Итоги дня: улицу Баумана — в улицу Шаймиева, напряженность между Тайванем и КНР, новые санкции США
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 2 августа:
- В Казани пленарной сессией завершился VIII съезд Всемирного конгресса татар, который открылся в татарстанской столице 30 июля. Делегаты переизбрали Василя Шайхразиева главой «Милли Шура», много говорили о проблемах национального образования и большинством голосов поддержали денацификацию Украины. Подробнее — в материале «Реального времени».
- С начала 2022 года состояние российских миллиардеров сократилось на $60 миллиардов, следует из обновленного индекса миллиардеров Bloomberg (BBI). Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Казанскую улицу Баумана предложили переименовать в честь первого президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева. Идею озвучил председатель совета старейшин татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин. Он возмутился фактом, что главная улица Казани названа в честь революционера Николая Баумана, который «палец о палец не ударил» для Татарстана, его столицы и для народа.
- Верховный суд России признал батальон «Азов»* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Слушания по делу откладывали несколько раз. Они проходили в закрытом режиме.
- Казань стала одним из победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Столица Татарстана получит на эти цели 174,2 миллиона рублей. Их направят на благоустройство Старо-Татарской слободы.
- В конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов победила и Елабуга. Она получит 202,5 миллиона рублей. На эти средства благоустроят исторический центр города.
- Верховный суд Татарстана признал незаконным повторный приговор экс-руководителю территориального управления Росимущества по Татарстану и Ульяновской области Альберту Гатину по делу о взятке 10 миллионов рублей. Судимость в 4 года колонии аннулирована, Гатина вернут на скамью подсудимых Вахитовского суда.
- Подготовка и проведение II Этно-fashion фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — культурный код», посвященного Году культурного наследия народов подешевели на 20,5%. На него в итоге потратили 7,95 миллиона вместо 10 запланированных.
- Управление судебного департамента в Татарстане выкупило у Госжилфонда при президенте республики здание Советского районного суда Казани на ул. Патриса Лумумбы, 48 за 1 млрд рублей. Таким образом, объект передан в федеральную собственность.
- Вооруженные силы Китая проведут учения с боевой стрельбой в шести акваториях в районе Тайваня с 4 по 7 августа. Заявление о них прозвучало на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В МИД КНР считают, что ее прилет на Тайвань — серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая — страна призвала США прекратить «разыгрывать тайваньскую карту» для ее контроля.
- В Зеленодольске из 11 домов исторического квартала «Полукамушки», выставленных в прошлом месяце на торги, с молотка ушел лишь один. На оставшиеся объекты вновь объявят аукцион в октябре. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Мазит Салихов назначен заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. До этого он был директором Управления Госэкспертизы, где его сменил замглавы Минстроя республики Рафар Шакиров.
- Страны Большой семерки могут запретить оказание всех услуг, связанных с морской перевозкой российской нефти. Исключение могут сделать лишь в том случае, если нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами.
- УФСИН по Татарстану опровергло информацию об арестованных, которые отказываются от еды из-за свинины. В ведомстве заявили, что они обеспечиваются трехразовым горячим питанием, при этом в регламентирующих документах не указано, какое именно мясо должно выдаваться. Для питания используются свинина, говядина и курица.
- Минфин США объявил о расширении антироссийских санкций. В него попали 13 граждан России, более 30 юридических лиц и два судна. В черном списке оказалась бывшая российская спортсменка Алина Кабаева.
Ключевые события 160-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России доложило, что в ДНР уничтожено более 50 националистов второго батальона 54-й механизированной бригады ВСУ. Высокоточным оружием ВКС нанесен удар по пункту временной дислокации украинского «Иностранного легиона» около Николаева — ликвидировано до 250 наемников и более 20 единиц военной техники.
- В Харьковской области высокоточными ударами ВКС России уничтожено до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники, рассказали в Министерстве обороны.
- У Артемовска в результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ уничтожено более 130 националистов. Около 70 оставшихся военнослужащих спешно убыли в Конотоп Сумской области. Там их разоружили и признали дезертирами.
- По данным Минобороны России 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ, который понес значительные потери при отступлении в район н. п. Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск. Он практически полностью уничтожен.
- За сутки поражено пять пунктов управления ВСУ, уничтожено семь складов боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» в ДНР. Подавлено четыре взвода РСЗО «Град» и девять артиллерийских взводов на огневых позициях.
- Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотников. Перехвачено два реактивных снаряда РСЗО «Ураган» около Херсона.
*признан Верховным судом РФ террористической организацией, запрещен в России, против бойцов нацбатальона в стране возбуждены уголовные дела
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Татьяна ДеминаОбществоПроисшествияБизнесЭкономикаВласть Татарстан Шаймиев Минтимер Шарипович
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