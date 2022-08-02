«У татар нет политических амбиций, народ хочет жить, попивая чай с ягодами»

В Казани завершился VIII съезд Всемирного конгресса татар

Сегодня в «Казань Экспо» пленарной сессией завершился VIII съезд Всемирного конгресса татар, который открылся в татарстанской столице 30 июля. Делегаты переизбрали Василя Шайхразиева главой «Милли Шура» (Национального совета), много говорили о проблемах национального образования и большинством голосов поддержали денацификацию Украины.

Два героя — Тукай и Джалиль

Традиционно половина времени проведения съезда была посвящена знакомству делегатов с Татарстаном: 1 500 человек посетили фестиваль «Печән базары», съездили в Великий Болгар. Работали же в «Казань Экспо», здесь развернулись дискуссионные площадки по темам 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, татарского мира и вероучения ислама, национально-культурного наследия татарского народа, роли родословной, семьи, детских дошкольных учреждений и системы образования в формировании национального самосознания молодого поколения.

В частности, на одной из площадок директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандер Гилязов, ставший теперь и звездой YouTube (он рассказывает об известных татарских личностях), задался вопросом, знают ли участники встречи Исхака Ахмерова (его именем названа улица в «Арт-сити», это советский разведчик) или Гаруна Тазиева (геолога и вулканолога). И посетовал, что в массовом сознании есть только два героя — Тукай и Джалиль.

Пленарное заседание, в работе которого участвовали президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, был усилен муфтиями, в частности Талгатом Таджуддином и Равилем Гайнутдином. Позже председатель нацсовета «Милли Шура» Василь Шайхразиев предложил открыть в конгрессе отдел по работе с религиозными деятелями.

Делегатам показали видеоролик о прошедших днях съезда, причем один из них был озвучен песней Фирдуса Тямаева «Татарлар». На съезд приехали татары из 19 стран мира. Больше всего из Казахстана (29 человек) и Кыргызстана (26), есть несколько человек из Польши, Эстонии, Канады, Туркмении, Австрии, Венгрии, Италии, Латвии.

Пленарное заседание, в работе которого участвовали президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, был усилен муфтиями. Фото: tatarstan.ru

«Национальное образование, можно сказать, разрушено»



Первую пламенную речь с трибуны произнес депутат Госсовета, глава Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла, который, словно бы немного в пику словам Шайхразиева, отметил, что раньше образование развивалось за счет помощи купечества, а сейчас бизнесмены открывают мечети, но не школы. Также он упрекнул татар, что они не интересуются политикой:

— У татар нет политических амбиций, народ хочет жить, попивая чай с ягодами.

— Национальное образование, можно сказать, разрушено, — продолжил Зайдулла. — На татарском нельзя сдавать государственные экзамены. ФГОС оставляет с каждым годом татарскому языку все меньше возможностей. Половина народа не знает татарского, а знающие — знают кое-как. Скоро может совсем не остаться национальных кадров.

Также он осудил введение добровольного обучения татарскому языку и тот факт, что в 10—11-х классах он не преподается, указав, что национальное образование должно стать важной частью работы конгресса. Особенно в то время, когда российская внешняя политика смотрит в сторону Средней Азии и Востока.

Между выступлениями Василь Шайхразиев зачитывал приветственные письма и телеграммы — от президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина. О Москве вспомнил и председатель Совета аксакалов татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин:

— Только в России живет 5,3 млн татар, в Думе — 3—4 бедных татарина. Других вариантов защиты наших интересов нет.

Кроме того, Гиниятуллин предложил сделать 19 июня Днем татар (день основания конгресса) и поменять название улицы Баумана на улицу Минтимера Шаймиева.

— Кто рассказал о татарах миру, кто построил конгресс? Минтимер Шаймиев. Я посмотрел названия улиц Казани, там есть Кирпичная, Силикатная. В центре Баумана — кто знает, кто это? Никто не знает.

К проблеме образования вернулся профессор университета «Туран» из Казахстана Гриф Хайруллин. Отметим, что отдельной секции, посвященной татарскому языку, на съезде не было.

— Наши деды оставили след? А мы? Сделали сеть татарских школ? Покажите мне такой район! Может, открыли татарский университет? Нет!

Среди выступающих нашлось место новым регионам. Руководитель татарского культурного центра Алчевска (ЛНР) Флюр Карачурин сказал:

— Мы боролись за свои права и за свою независимость, благодарим Россию.

Также он напомнил, что герои «Голубой шали» как раз приезжают на родину из шахтерских краев. Отметим, что передача «Татарлар», которую выпускает конгресс, уже сделала программу о татарах Луганска.

Между выступлениями Василь Шайхразиев зачитывал приветственные письма и телеграммы — от президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина.

Продлить празднование 1100-летия принятия ислама и поддержать Путина



После выступлений делегатов был избран новый состав «Милли Шура» — национального совета. Притом что среди участников съезда, по сути, не было людей младше 40 (если не считать сотрудников исполкома ВКТ, журналистов и волонтеров), среди 75 членов «Шура» таких было только двое. Это председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова и Айрат Файзрахманов.



Начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями Минкульта сообщил «Реальному времени», что узнал о включении в список делегатов в последний момент и не смог участвовать в съезде. Файзрахманов считает, что не может быть в составе «Милли Шура» ввиду рода своих занятий и невозможности представлять форум татарской молодежи.

Завершали заседание выступления двух президентов. Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев указал, что у татарина есть право говорить на своем языке и придерживаться своей религии на своей земле, где он платит налоги — «это важно!», отметил он. Первый президент республики предложил популяризировать среди детей историю Болгара и подчеркнул, что считает правильным принятие декларации 1990 года о суверенитете Татарстана.

— Отрадно сознавать, что в перестроечные годы прошлого века нам хватило ума сохранить и укрепить целостность Российской Федерации, не потерять своего лица, быть созидателями и вести политику, соответствующую стремлениям российских народов, — сказал Шаймиев, предложив не ограничиваться в праздновании 1100-летия официального и добровольного принятия ислама Волжской Булгарией 2022 годом.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев указал, что у татарина есть право говорить на своем языке и придерживаться своей религии на своей земле

Президент Татарстана Рустам Минниханов также отметил важную роль религии:

— Мечеть не только место для чтения молитв, это место обучения, и не только религии, нашим традициям, — указал он, поддержав идею Шаймиева о том, что школьников Татарстана обязательно надо знакомить с Болгаром.

Резолюция съезда была принята буквально за одну минуту. Один из ее пунктов гласил (в переводе с татарского языка): «Мы, делегаты съезда, выражаем одобрение действиям президента Российской Федерации Владимира Путина по защите людей в Донбассе, восстановлению мирной жизни, демилитаризации и денацификации Украины». Председатель нацсовета «Милли Шура» Василь Шайхразиев, избранный только что на эту должность повторно, указав, что текст проекта резолюции есть у делегатов, и предложив включить предложения Шаймиева и Минниханова, попросил проголосовать. Были слышны выкрики несогласных. Вице-премьер объявил, что резолюция принята большинством (в этот момент несколько человек покинули зал), вновь поблагодарил участников, которые закончили заседание пением «Туган тел».

Первое заседание нового состава Национального совета Всемирного конгресса татар прошло в формате закрытого делового обеда, а делегаты уже сегодня собираются домой.