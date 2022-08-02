Казань получит 174 миллиона рублей на обустройство туристического центра
Казань стала одним из победителем конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Столица Татарстана получит на эти цели 174,2 миллиона рублей, следует из приложения к протоколу заседания конкурсной комиссии.
Казань набрала самый высокий балл — 28,1. На втором месте оказался Орел (27,3 балла), на третьем — Углич (26,9 балла).
— Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду и др., — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Это новая мера поддержки. Ее запустили в 2022 году в рамках национального проекта по туризму.
В списке победителей также Уфа, Нижний Новгород, Алупка, Владивосток, Городец, Дербент, Евпатория, Екатеринбург, Елец, Иркутск, Калининград, Касимов и Муром. В список вошли также Переславль-Залесский, Пермь, Псков, Рязань, Смоленск, Сортавала, Старая Русса, Суздаль, Сызрань и Таганрог.
Напомним, Казань в первом полугодии 2022 года приняла 1,6 миллиона туристов. Загрузка объектов туристической инфраструктуры в городе составляет на сегодняшний день 95%.
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