Казань получит 174 миллиона рублей на обустройство туристического центра

Фото: Максим Платонов

Казань стала одним из победителем конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Столица Татарстана получит на эти цели 174,2 миллиона рублей, следует из приложения к протоколу заседания конкурсной комиссии.

Казань набрала самый высокий балл — 28,1. На втором месте оказался Орел (27,3 балла), на третьем — Углич (26,9 балла).

— Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду и др., — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Это новая мера поддержки. Ее запустили в 2022 году в рамках национального проекта по туризму.

Фото: Максим Платонов

В списке победителей также Уфа, Нижний Новгород, Алупка, Владивосток, Городец, Дербент, Евпатория, Екатеринбург, Елец, Иркутск, Калининград, Касимов и Муром. В список вошли также Переславль-Залесский, Пермь, Псков, Рязань, Смоленск, Сортавала, Старая Русса, Суздаль, Сызрань и Таганрог.

Напомним, Казань в первом полугодии 2022 года приняла 1,6 миллиона туристов. Загрузка объектов туристической инфраструктуры в городе составляет на сегодняшний день 95%.



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Татьяна Демина