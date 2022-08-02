Госжилфонд продал здание Советского суда Казани за миллиард рублей

Фото: Максим Платонов

Сумма сделки — более миллиарда

Управление судебного департамента в Татарстане выкупило у Госжилфонда при президенте республики здание Советского районного суда Казани по ул. Патриса Лумумбы, 48. Как выяснило «Реальное время», сумма сделки составила более 1 млрд рублей.

Таким образом, здание Советского райсуда площадью 8 756 «квадратов» передано в федеральную собственность. С 3 марта 2021 года оно принадлежало Госжилфонду на праве собственности, следует из контракта.

Фото: Максим Платонов

— В июле 2022 года был заключен госконтракт по передаче в федеральную собственность здания по адресу: г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, 48. До этого Советский районный суд г. Казани занимал данное здание по договору аренды, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе Госжилфонда при президенте Татарстана.

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В цену контракта входят стоимость здания, установленное в нем и неразрывно связанное с ним оборудование, инженерные и коммунальные сети, уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей, иное оборудование и материалы, вошедшие в спецификацию, расходы ГЖФ по подготовке всей документации для регистрации прав Управления судебного департамента в Татарстане на объект.

Здание приобретено в рамках решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в целях приобретения недвижимости в федеральную собственность, принятого на основании приказа Судебного департамента при Верховном суде России от 22 апреля 2022 года.

Фото: Максим Платонов

Речь идет о приказе №67 «Об осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета в объект капитального строительства «Приобретение здания для размещения Советского районного суда Казани, Республика Татарстан», включенный, в укрупненный инвестиционный проект «Мероприятия по строительству (реконструкции) и приобретению здания для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов». Он является частью федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России в 2013-2014 годах».

Напомним, в новый офис по ул. Патриса Лумумбы, 48, Советский районный суд Казани переехал в начале прошлого года. По этому адресу он работает с 1 марта 2021-го.

Фото: Максим Платонов (архив)

Здание оснастили новейшими технологиями судебной системы — от электронного сканирования дел до авторасшифровки аудиопротоколов судебных заседаний. Затраты на строительство и оснащение всем необходимым, вплоть до гербов и флагов России и Татарстана, составили более 900 миллионов рублей.

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Татьяна Демина