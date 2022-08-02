Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией

Верховный суд России признал батальон «Азов»* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны, сообщает «РИА Новости».

Слушания по делу откладывали несколько раз, они проходили в закрытом режиме.

— Решение о признании «Азова»* террористической организацией и его запрете в России подлежит исполнению немедленно, не дожидаясь вступления в силу, — сказал судья.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

*признан Верховным судом РФ террористической организацией, запрещен в России, против бойцов нацбатальона в стране возбуждены уголовные дела

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Маргарита Головатенко