Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией
Верховный суд России признал батальон «Азов»* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны, сообщает «РИА Новости».
Слушания по делу откладывали несколько раз, они проходили в закрытом режиме.
— Решение о признании «Азова»* террористической организацией и его запрете в России подлежит исполнению немедленно, не дожидаясь вступления в силу, — сказал судья.
*признан Верховным судом РФ террористической организацией, запрещен в России, против бойцов нацбатальона в стране возбуждены уголовные дела
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