Казанский этно-fashion фестиваль «Стиль жизни — культурный код» подешевел на 20%

Фото: Максим Платонов (архив)

Подготовка и проведение II Этно-fashion фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — культурный код», посвященного Году культурного наследия народов, стали дешевле на 20,5%. Мероприятие стартует в Казани сегодня.

Изначально Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Татарстана объявил тендер на подготовку и проведение II Этно-fashion ровно за 10 миллионов рублей. Контракт в итоге заключили за 7,95 миллиона рублей с казанским индивидуальным предпринимателем Татьяной Баргановой.



Всего на право заключить контракт на подготовку и организацию проведения II Этно-fashion претендовали четыре предпринимателя. Один из них предложил ровно 10 миллионов рублей, двое других — 8,95 миллиона и 8 миллионов.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Реальное время» рассказывало, что мероприятие пройдет в центре Казани сразу на нескольких площадках, в том числе в Присутственных местах и Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском кремле. Также фестиваль пройдет на фонтанной площадке перед театром Камала.

Гости на показы фестиваля «Стиль жизни — культурный код» приедут как из российских городов и регионов — Москвы, Иркутска, Красноярска, Брянска, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Ельца, Уфы, Ижевска, Бурятии, Якутии, Чечни и со Ставропольского края, так и из ближнего зарубежья — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

На международную практическую конференцию в рамках фестиваля привлекут не менее 10 спикеров, специализирующихся по тематике народно-художественных промыслов России, из Москвы и Санкт-Петербурга. Деловая программа конференции пройдет по тематикам бизнеса, индустрии моды, этнодизайна, социологии, менеджмента культуры, маркетинга, брендинга, креативных индустрий.

В сумму, выделенную на II Этно-fashion фестиваль, включен подбор мест и оплата проживания в трех- или четырехзвездочных гостиницах не менее 50 участников мероприятия. Исполнитель также организует торжественный ужин в период проведения фестиваля.



Меню включает в себя по 150 порций салата «Семга под шубой», бульона с треугольником или слоеным пирожком, говядины тушеной с овощами и яблочного штруделя. На фуршет предоставят не менее 30 порций овощной брускетты, брускетту с семгой, креветки, семгу и курицу в кляре, томаты-черри с моцареллой, базиликом и оливковым маслом, овощные рулетики, канапе — с кызылыком, с томатом и пармезаном, с ветчиной, с сыром «филадельфия». А также гостям предложат губадию, шашлычки из лосося, из индейки и говяжий, мини-стейк «Веллингтон» и так далее.



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Татьяна Демина