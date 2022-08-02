Самолет со спикером палаты представителей США Пелоси приземлился на Тайване
Самолет правительства США, на котором находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань. Борт приземлился в аэропорту Суншань.
До этого истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая направились в сторону Тайваньского пролива на фоне подлета к Тайваню самолета Пелоси, пишет «РИА Новости».
МИД Китая уже выразил протест и осудил визит Нэнси Пелоси на Тайвань.
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