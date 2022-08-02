С начала 2022 года состояние российских миллиардеров сократилось на $60 млрд — это много или мало?

С начала 2022 года состояние российских миллиардеров сократилось на $60 миллиардов. Таковы данные обновленного индекса миллиардеров Bloomberg (BBI).

В списке миллиардеров Владимир Потанин, совладельцы НОВАТЭКа Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, бенефициар НЛМК Владимир Лисин, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. В их число также входят основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и бывший бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко.

Всего в индексе представлены 500 богатейших людей мира. Обновление происходит в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.

Фото: Максим Платонов

$60 миллиардов — это:

€58,9 миллиарда, или 3,7 триллиона рублей, по курсу ЦБ на сегодня.

В 1,9 раза больше состояния самого богатого российского миллиардера Владимира Потанина — по данным BBI, его состояние оценивается в $31,6 миллиарда.

В 4,3 раза меньше состояния богатейшего миллиардера планеты, Илона Маска, — на его счету $260 миллиардов, по данным BBI.

В 12 раз больше капитала самого «небогатого» миллиардера из списка BBI, Фернандо Морейра Саллеса, — он накопил $5 миллиардов.

Сумма, которую потеряли западные компании после ухода из России, — по данным The Wall Street Journal, они лишились около $60 миллиардов.

В 1,2 раза больше, чем потерял Илон Маск после опроса Twitter о продаже 10% акций Tesla: за раз он лишился более $50 миллиардов.

В 10,5 раза больше доходов бюджета Татарстана в 2022 году — согласно последним внесенным изменениям, они составят 355,2 млрд рублей, или $5,7 миллиарда.

Ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в ходе спецоперации — в такую сумму его оценил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Татьяна Демина