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С начала 2022 года состояние российских миллиардеров сократилось на $60 млрд — это много или мало?

18:10, 02.08.2022 2
С начала 2022 года состояние российских миллиардеров сократилось на $60 млрд — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

С начала 2022 года состояние российских миллиардеров сократилось на $60 миллиардов. Таковы данные обновленного индекса миллиардеров Bloomberg (BBI).

В списке миллиардеров Владимир Потанин, совладельцы НОВАТЭКа Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, бенефициар НЛМК Владимир Лисин, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. В их число также входят основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и бывший бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко.

Всего в индексе представлены 500 богатейших людей мира. Обновление происходит в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.

Фото: Максим Платонов

$60 миллиардов — это:

  • €58,9 миллиарда, или 3,7 триллиона рублей, по курсу ЦБ на сегодня.
  • В 1,9 раза больше состояния самого богатого российского миллиардера Владимира Потанина — по данным BBI, его состояние оценивается в $31,6 миллиарда.
  • В 4,3 раза меньше состояния богатейшего миллиардера планеты, Илона Маска, — на его счету $260 миллиардов, по данным BBI.
  • В 12 раз больше капитала самого «небогатого» миллиардера из списка BBI, Фернандо Морейра Саллеса, — он накопил $5 миллиардов.
  • Сумма, которую потеряли западные компании после ухода из России, — по данным The Wall Street Journal, они лишились около $60 миллиардов.
  • В 1,2 раза больше, чем потерял Илон Маск после опроса Twitter о продаже 10% акций Tesla: за раз он лишился более $50 миллиардов.
  • В 10,5 раза больше доходов бюджета Татарстана в 2022 году — согласно последним внесенным изменениям, они составят 355,2 млрд рублей, или $5,7 миллиарда.
  • Ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в ходе спецоперации — в такую сумму его оценил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Татьяна Демина
БизнесЭкономикаФинансыАналитика Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:24
    если на всех миллиардеров разделить - точно не обеднели
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  • Анонимно 18:24
    народу от этого что
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