Экс-главе Росимущества по Татарстану снова отменили приговор по взятке 10 млн

Сегодня Верховный суд РТ признал незаконным повторный приговор экс-руководителю территориального управления Росимущества по Татарстану и Ульяновской области Альберту Гатину. Судимость в 4 года колонии аннулирована, Гатина вернут на скамью подсудимых Вахитовского суда.



«Суд постановил освободить его из СИЗО и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщил «Реальному времени» адвокат бывшего ВИП-чиновника Айрат Уразманов. С его слов, освобождения пока не произошло — Гатин находится в одном из изоляторов Марий Эл, и там будут ждать текст решения суда, чтобы его исполнить.

Таким образом бывшему руководителю Росимущества предстоит уже третий процесс по обвинению в одном и том же преступлении. Первый приговор 2019 года был отменен в кассации, новый приговор Вахитовский суд вынес 30 мая 2022 года, экс-чиновника взяли под стражу в зале суда. Оба раза судьи наказывали Гатина 4 годами колонии строгого режима.

Напомним, по версии СК и прокуратуры, в 2013 году Гатин получил взятку в 10 млн рублей — за подписание актов выполненных работ о выполнении госконтракта на 59,2 млн рублей по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов. На предварительном следствии обвиняемый успел дать под видеокамеру признательные показания. В суде от них отказался.



На момент отмены второго приговора Гатину оставалось отсидеть порядка трех месяцев.