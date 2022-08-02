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УФСИН по Татарстану опровергло информацию об арестованных, которые отказываются от еды из-за свинины

15:50, 02.08.2022 1
УФСИН по Татарстану опровергло информацию об арестованных, которые отказываются от еды из-за свинины
Фото: Олег Тихонов (архив)

Информация о том, что в Чистополе некоторые следственно-арестованные отказываются от пищи в СИЗО №5 Управления ФСИН России по Татарстану, не соответствует действительности. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.

По закону, следственно-арестованные, подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные обеспечиваются трехразовым горячим питанием, подчеркнули в УФСИН России по Татарстану. При этом в регламентирующих документах не указано, какое именно мясо должно выдаваться.

В Управлении ФСИН по Татарстану для питания используются три вида мяса — свинина, говядина и курица.

Фото: Олег Тихонов (архив)

О том, что в СИЗО №5 арестанты жалуются на добавление в пищу свинины в течение последних месяцев, сообщил адвокат Руслан Нагиев. По его данным, некоторые мусульмане из-за этого вынуждены отказываться от пищи и голодать. Он направил по этому поводу обращение в прокуратуру с требованием устранить нарушение закона.

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Татьяна Демина
ОбществоПроисшествияВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:00
    Ну как не отказываются, в унитаз все сваливают видимо.
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