Китай проведет серию военных учений в районе Тайваня 4—7 августа

Вооруженные силы Китая проведут учения в шести акваториях в районе Тайваня с 4 по 7 августа. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

Учения пройдут с боевой стрельбой. Заявление о них прозвучало на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Фото: wikimedia.org

Минобороны КНР заявило, что китайская армия находится в режиме повышенной боеготовности, пишет Reuters.

Сегодня самолет правительства США, на борту которого находилась Пелоси, прибыл на Тайвань. МИД Китая уже выразил протест.



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Татьяна Леухина