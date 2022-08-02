Китай проведет серию военных учений в районе Тайваня 4—7 августа
Вооруженные силы Китая проведут учения в шести акваториях в районе Тайваня с 4 по 7 августа. Об этом пишет агентство «Синьхуа».
Учения пройдут с боевой стрельбой. Заявление о них прозвучало на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Минобороны КНР заявило, что китайская армия находится в режиме повышенной боеготовности, пишет Reuters.
Сегодня самолет правительства США, на борту которого находилась Пелоси, прибыл на Тайвань. МИД Китая уже выразил протест.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым