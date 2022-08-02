Улицу Баумана в Казани предложили переименовать в честь Минтимера Шаймиева

В Казани улицу Баумана предложили переименовать в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, с таким предложением выступил на пленарном заседании VIII съезда всемирного конгресса татар председатель совета старейшин татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин.



На заседании он возмутился фактом, что главная улица Казани названа в честь революционера Николая Баумана, который «палец о палец не ударил» для Татарстана, его столицы и для народа.

А вот Минтимер Шаймиев, как отметил узбекистанский делегат, внес весомый вклад в развитие республики. С идеей о переименовании улицы Гиниятуллин обратился к мэру столицы Татарстана — Ильсуру Метшину.

Фото: realnoevremya.ru

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев выступил на пленарном заседании VIII съезда Всемирного конгресса татар. В своей речи он обратился к событиям 30-летней давности, вспомнив, как татары со всех концов мира в первый раз собрались на своей исторической родине.

VIII съезд Всемирного конгресса татар проходит в Казани. Пленарное заседание состоялось в международном выставочном центре «Казань Экспо».

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Маргарита Головатенко