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Улицу Баумана в Казани предложили переименовать в честь Минтимера Шаймиева

14:59, 02.08.2022 3
Улицу Баумана в Казани предложили переименовать в честь Минтимера Шаймиева
Фото: realnoevremya.ru

В Казани улицу Баумана предложили переименовать в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, с таким предложением выступил на пленарном заседании VIII съезда всемирного конгресса татар председатель совета старейшин татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин.

На заседании он возмутился фактом, что главная улица Казани названа в честь революционера Николая Баумана, который «палец о палец не ударил» для Татарстана, его столицы и для народа.

А вот Минтимер Шаймиев, как отметил узбекистанский делегат, внес весомый вклад в развитие республики. С идеей о переименовании улицы Гиниятуллин обратился к мэру столицы Татарстана — Ильсуру Метшину.

Фото: realnoevremya.ru

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев выступил на пленарном заседании VIII съезда Всемирного конгресса татар. В своей речи он обратился к событиям 30-летней давности, вспомнив, как татары со всех концов мира в первый раз собрались на своей исторической родине.

VIII съезд Всемирного конгресса татар проходит в Казани. Пленарное заседание состоялось в международном выставочном центре «Казань Экспо».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктураИсторияКультура Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:16
    В Казани улицу Баумана предложили переименовать в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, с таким предложением выступил на пленарном заседании VIII съезда всемирного конгресса татар председатель совета старейшин татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/257374-ulicu-baumana-v-kazani-predlozhili-pereimenovat-v-chest-mintimera-shaymieva

    Ему бы лучше выступить предложением назвать центральную улицу Ташкента именем Шарафа Рашидова
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  • Анонимно 15:19
    Странно, что такие предложения выдвигают этнотуристы, не казанцы и не граждане России. В своей стране делайте, что хотите, но не решайте за нас. У вас нет таких прав.
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  • Анонимно 15:31
    Провакатор какой то
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