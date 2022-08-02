Зеленодольску удалось продать с торгов лишь один дом из 11 «Полукамушков»

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Рыночная стоимость дома — 47 тысяч

В Зеленодольске из 11 домов исторического квартала «Полукамушки», выставленных в прошлом месяце на торги, с молотка ушел лишь один. Это следует из результатов аукционов, которые провели в конце июля.

Был продан двухэтажный нежилой дом по ул. Переулок Красный, 12. Его выкупили по начальной цене — за 1,186 млн рублей. Стоит отметить, что рыночная стоимость объекта недвижимости вместе с участком по состоянию на 25 декабря 2021 года оценивалась в 1,194 млн, из которых непосредственно на здание пришлось 47 тысяч.

Таким образом, дом в историческом квартале ушел по цене чуть ниже рыночной. Судя по документации, объект приобрела казанская девелоперская компания «Спецкаучукремстрой» — победителем признали лицо, которое действовало по ее доверенности.

Фото из документации к открытому аукциону

Площадь проданного двухэтажного дома — 156,1 кв. м, площадь участка — 589 кв. м. По остальным десяти лотам торги признаны несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Сейчас дома находятся в муниципальной собственности. Они расположены в центре Зеленодольска.

Десять домов ждут своего часа

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана, власти Зеленодольска планируют объявить аукцион на оставшиеся объекты. Ожидается, что они уйдут с молотка в октябре этого года.

Новых хозяев пока не нашли для домов, большая часть из которых расположена также на ул. Переулок Красный. Это дома №3, №4, №6, №7, №8, №10, №13 и №15. Кроме того, на аукцион выведут объекты на ул. Карла Маркса, 29 и 33.

Фото из документации к открытому аукциону

Всего с начала лета выкуплено шесть двухэтажных домов квартала «Полукамушки». Средняя стоимость объектов — 1,1 млн рублей. Во многих домах уже стартовала реставрация.

Фото из документации к открытому аукциону

В историческом квартале Зеленодольска планируют обустроить кофейни, кондитерские, цветочный шоурум, детский центр и другие объекты обслуживания населения. Территорию благоустроят, там появятся общественные пространства для прогулок и отдыха.

Фото из документации к открытому аукциону

Кроме пяти домов, ушедших с молотка летом 2022 года, новые владельцы появились у двух объектов в «Полукамушках». По адресу Красный переулок, 16 весной уже проходили работы по приведению здания в надлежащий вид.



Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

С весны 2019 года в «Полукамушках» постоянно вспыхивали пожары, почти каждый месяц горели дома постройки конца XIX — начала XX века. В 2021 году возгорания происходили в апреле, мае и дважды в июне. Прокуратура требовала возбудить уголовные дела после пожаров в комплексе, администрация Зеленодольска обещает найти виновных. Дома пострадали не только от огня, но и от времени, плохого содержания и рук вандалов.



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Татьяна Демина