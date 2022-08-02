В Казани за 174 миллиона обустроят Старо-Татарскую слободу

Фото: Максим Платонов

Более 174 миллионов рублей, которые Казань получит по итогам конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, направят на благоустройство Старо-Татарской слободы. Об этом рассказала заместитель председателя Государственного комитета республики по туризму Гульнара Сафина.

Казань — один из победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Она набрала самый высокий балл — 28,1.



Фото: Олег Тихонов

Наряду с Казанью победителем конкурса стала Елабуга. Она получит на обустройство туристических центров 202,5 миллиона рублей. Как рассказала Гульнара Сафина, на эти средства в Елабуге обновят площадь в историческом центре.

Как объяснила глава Ростуризма Зарина Догузова, города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду.



В списке победителей также Уфа, Нижний Новгород, Алупка, Владивосток, Городец, Дербент, Евпатория, Екатеринбург, Елец, Иркутск, Калининград, Касимов и Муром. В список вошли также Переславль-Залесский, Пермь, Псков, Рязань, Смоленск, Сортавала, Старая Русса, Суздаль, Сызрань и Таганрог.

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Татьяна Демина