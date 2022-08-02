Страны G7 рассматривают вариант полного запрета перевозки российской нефти

Страны Большой семерки могут запретить оказание всех услуг, связанных с морской перевозкой российской нефти. Об этом говорится в заявлении G7.

Исключение могут сделать лишь в том случае, если нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами.

Фото: pixabay.com

Кроме того, страны G7 рассмотрят механизмы, позволяющие «уязвимым странам» сохранить доступ к российским энергоносителям, пишет «РИА Новости».

В начале июля СМИ выяснили, что Соединенные Штаты и союзники обсуждают возможность установить предельную цену на российскую нефть на уровне $40—60 за баррель.



В начале июня премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что потолок допустимой закупочной цены на российскую нефть могут установить на уровне в половину от ее нынешней стоимости. Также страны G7 хотят предотвратить дальнейшие скачки цен на нефть. Несмотря на то, что западные санкции против России действуют, это автоматически не приводит к снижению доходов РФ.



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Татьяна Леухина