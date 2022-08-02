Мазит Салихов назначен замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана

Новым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана назначен Мазит Салихов. Распоряжение подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

С 2015 года он занимал пост директора Государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На посту замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Салихов сменил Рафара Шакирова. Он возглавил Управление Госэкспертизы по Татарстану.



Мазит Салихов родился 8 октября 1965 года в деревне Татарская Икшурма Сабинского района Татарской АССР. С 1998 по 2005 год работал главным инженером, начальником Альметьевского управления автомобильных дорог филиала ООО «Татнефтедор», до 2006 года был первым заместителем главы администрации Альметьевского района и Альметьевска.

С 2006 по 2010 годы занимал пост руководителя исполнительного комитета муниципального образования «Город Альметьевск». 2010—2011 — руководитель исполнительного комитета Альметьевского района, а с 2011 по 2015 год — глава Альметьевского муниципального района, председатель Совета Альметьевского муниципального района, глава муниципального образования «Город Альметьевск», председатель Совета муниципального образования «Город Альметьевск».



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Татьяна Леухина