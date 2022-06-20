Итоги дня: арест Асфана Галявова, ограничения Литвы на транзит в Калининград, первая победа нового «Рубина»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 20 июня:
- В Казани бывший руководитель казанского МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов по ходатайству Следкома помещен под домашний арест до 15 августа. Фабула уголовного дела пока не раскрывается. Как сообщают источники, дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб предварительно оценен в 12 миллионов рублей.
- В Казани площадки празднования Сабантуя посетили 110 тысяч человек. Их них 20%, то есть 22 тысячи гостей, — туристы. На майданах перед ними выступили 2 500 артистов. Гости мероприятий съели в общей сложности почти тонну чак-чака, полторы тонны плова, 650 кг шашлыка, почти 23 тысячи порций мороженного и выпили более 300 литров чая.
- С 2005 года более 30 тысяч молодых семей, проживающих в Казани, получили квартиры по социальной ипотеке. За 14 лет действия муниципальной программы «Жилье горожанам» льготными условиями воспользовались около одной тысячи семей. Для них цена квартир ниже рыночной на 20%.
- Литва уведомила железные дороги Калининградской области, что с 18 июня она ограничивает транзит ряда товаров из субъектов России в регион из-за антироссийских санкций Запада. В Кремле считают, что ситуация требует серьезного анализа. В МИД Литвы обратили внимание, что перевозки пассажиров и грузов через их территорию в Калининградскую область, не подпадающие под действие санкций ЕС, продолжаются.
- Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам. Заданием займется правительство страны. Доклад необходимо подготовить до 1 октября.
- Число интернет-предпринимателей Казани за год выросло более чем на 1,5 тысячи человек. По итогам 2021 года 9 583 казанских интернет-предпринимателя реализовали продукции на 9,5 млрд рублей, что составило 41% от показателя всей республики. Сегодня 11 270 казанских предпринимателей успешно работают на таких маркетплейсах, как Ozon, WB и KazanExpress.
- Казанский «Рубин» обыграл футбольный клуб из Тольятти «Акрон» в первом матче после вылета в ФНЛ. Товарищеская игра закончилась со счетом 1:0. Единственный гол забил новичок Даниил Кузнецов. В целом в состав входили в основном одни новички.
- Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что таргетирование курса валюты имеет риски для экономики России и суверенитета проводимой ею экономической политики.
- В Татарстане спрос на карты «Мир» есть и их доля постепенно растет. Пик их оформления пришелся на март. Так, в марте текущего года в республике оформили 133 827 карт «Мир». Для сравнения: в январе и феврале жители республики открыли 24 653 и 30 426 карт этой платежной системы соответственно.
- Татарстанский Минсельхоз подал в суд на фермера Ильдара Хурамшина, занимающегося разведением лошадей в селе Яныль Кукморского района. Министерство требует вернуть грант в 2,1 млн рублей, поскольку его обладатель якобы не выполнил все условия программы. Суд, изучив материалы дела, удовлетворил заявление. Подробности — в материале «Реального времени».
- Магазины часов швейцарского бренда Swatch планируют открыться в Казани в конце июля. В столице Татарстана работают три магазина — в ТЦ «Кольцо», «Мега» и «Парк Хаус». В первых двух торговые точки компании полностью закрыты, а в последнем она представлена как сервисный центр.
- В Казани в мае спрос на услуги специалистов по организации выпускных вечеров вырос на 120%. Предложений от профессиональных исполнителей стало больше на 100% за год. На 77% чаще стали в Казани приобретать выпускные платья, а на 46% — мужские костюмы.
- «Ночной велофест» и гастрофестиваль «Вкусная Казань» пройдут в Казани в августе. В прошлом году оба мероприятия состоялись в сентябре. Более подробная информация о проведении мероприятий станет доступна позднее.
- С 30 июня власти Финляндии открывают границу для всех туристов, включая российских, и снимают все коронавирусные ограничения на въезд в страну. Путешественникам из третьих стран, въезжающим в Финляндию, больше не понадобится предъявлять сертификаты о вакцинации от COVID-19.
- Мосгорсуд признал законным запрет социальных сетей Facebook* и Instagram*, принадлежащих признанной в России экстремистской американской корпорации Meta**. Жалобу представителей американской компании оставили без удовлетворения.
- По итогам 2021 года товарооборот между Татарстаном и Турцией превысил $560 миллионов. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
Ключевые события 117-го дня специальной военной операции России на Украине:
- «В ходе проведения специальной военной операции противник несет значительные потери», — сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, с 19 мая, за месяц боев, 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными больше 2,1 тысячи человек. Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь, отказались ехать в зону боевых действий, «обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия».
- В Минобороны сообщили, что высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» нанесен удар по аэродрому Арциз в Одесской области. В результате уничтожена станция управления беспилотниками «Байрактар ТБ2», а также два беспилотных аппарата этого комплекса на земле.
- За сутки в ходе контрбатарейной борьбы на Донецком направлении поражено 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град». Около Подгорного уничтожены две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами. Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 47 районов скопления живой силы и техники.
- Российскими средствами противовоздушной обороны России сбит украинский самолет МиГ-29 в Днепропетровской области и девять беспилотных летательных аппаратов. Перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
*запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской
** деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская по решению суда
Татьяна ДеминаОбществоЭкономика Татарстан
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