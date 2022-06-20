Тонна чак-чака, 110 тысяч гостей, 2 500 артистов: как отпраздновали Сабантуй в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани площадки празднования Сабантуя посетили 110 тысяч человек. Их них 20%, то есть 22 тысячи гостей — туристы, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города. На майданах перед ними выступили 2 500 артистов.

В субботу, 18 июня, в Международном конноспортивном комплексе «Казань» провели конноспортивный праздник, состоялись 14 заездов. Участники соревновались на приз мэрии столицы Татарстана — призовой фонд составил 300 тысяч рублей, и на приз 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией — 500 тысяч рублей.



Фото: Максим Платонов (архив)

Празднование Сабантуя 19 июня в Казани проходило на трех площадках — в поселке Мирный, в Дербышках и на Лебяжьем. Гости мероприятий съели в общей сложности почти тонну чак-чака, полторы тонны плова, 650 кг шашлыка, почти 23 тысячи порций мороженного и выпили более 300 литров чая.

Фото: Ринат Назметдинов

Абсолютных батыров по татарской национальной борьбе кореш определили 19 июня на каждой площадке празднования Сабантуя в Казани. В качестве подарка им вручили по барану и квадроциклу.



Фото: Анна Сейтумерова

Как в Березовой роще поселка Мирный проходил Сабантуй — в фоторепортаже «Реального времени». Какие развлечения были подготовлены для гостей озера Лебяжьего в этом году и, самое главное, кто уехал с майдана на новом автомобиле — в материале интернет-газеты.

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Татьяна Демина, Ангелина Панченко