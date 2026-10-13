Квота на специалистов из Индии в Татарстане выросла в 20 раз
Среди преимуществ индийских специалистов в министерстве называют трудовой потенциал и систему подготовки кадров
Татарстан наращивает привлечение специалистов из Индии. Если в 2024 году квота на них составляла 141 человека, то в 2025-м — 657, а в 2026-м достигла 3 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова.
Среди организаций, привлекающих индийских работников, — «Пондера Индустрия», филиал «Ямата Ятырым Иншаат», «Энергострой», «Султан», «Белая Дача Алабуга», «Обувная компания Барс» и другие.
Среди преимуществ индийских специалистов в министерстве называют трудовой потенциал, систему подготовки кадров, квалификацию, языковые навыки, культурную адаптивность и лояльность.
Ранее сообщалось, что Татарстан увеличил квоту на иностранных работников до 15 тысяч человек.
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