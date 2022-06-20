Мосгорсуд признал законным запрет в России Facebook* и Instagram*

Сегодня Мосгорсуд признал законным запрет социальных сетей Facebook* и Instagram*, принадлежащих признанной в России экстремистской американской корпорации Meta**.

«Постановление суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу представителей компании Meta** оставить без удовлетворения», — огласил постановление судья. Решение суда вступило в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры России о запрете в стране деятельности Meta**. Социальные сети Instagram* и Facebook*, принадлежащие этой компании, признали экстремистскими и запретили их на территории России.



Генпрокуратура попросила суд признать Meta** экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России после того, как компания в начале марта разрешила призывы к насилию в подконтрольных ей соцсетях.

В апреле Meta** обжаловала решение Тверского суда Москвы о признании ее экстремистской организацией в России. В том же месяце Россия внесла в стоп-лист 29 граждан США, среди них — глава Meta** Марк Цукерберг.

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*запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской



** деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская по решению суда

Дарья Акимова