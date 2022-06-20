Специалисты подсчитали, сколько будет стоить выпускной в Казани в 2022 году

В Казани в мае спрос на услуги специалистов по организации выпускных вечеров вырос на 120%, предложений от профессиональных исполнителей стало больше на 100% за год. В среднем по России за один праздничный вечер организаторы берут от 5 тыс. рублей до 25 тыс. рублей, сообщает «Авито».



Популярным местом для праздника стали теплоходы (спрос на аренду вырос на 61%), рестораны (+64%), а также лофты (+64%). В среднем по стране аренда лофта обойдется примерно в 1,5 тыс. рублей в час, ресторана — от 3 тыс. рублей, а отпраздновать выпускной на теплоходе — 4 тыс. рублей в час. Заказ автобуса обойдется примерно в 1 тыс. рублей в одну сторону и окажется выгоднее аренды нескольких машин.

Еще в топ востребованных услуг вошел кейтеринг (+49%) — при этом средняя цена за услуги по стране за год снизилась на 40% и составила 500 рублей с гостя. Выпускники активно заказывают и услуги по фото- и видеосъемке — в Казани спрос на услугу вырос на 79%. Цена услуги может варьироваться от 10 тыс. до 25 тыс. рублей, зависит от опыта и условий работы фотографа.

Фото: Максим Платонов

В мае этого года по сравнению с предыдущим российские школьницы активно обращались к мастерам по маникюру (в мае спрос вырос сразу в четыре раза), к парикмахерам и стилистам по волосам (+62%) и визажистам (+37%).

В мае — июне этого года продажи платьев увеличились на 28%. Покупка наряда обойдется россиянам в среднем в 3 490 рублей. В Казани выпускные платья приобретали на 77% больше, средняя стоимость наряда составила 2 680 рублей. Продажи мужских костюмов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 65%, в среднем их покупка обходилась в 3 865 рублей. В Казани мужские костюмы приобретали на 46% чаще, чем в прошлом году, средняя стоимость наряда составила 2 570 рублей.

В этом году выпускники чаще делают выбор в пользу индивидуального пошива выпускных платьев и костюмов: спрос на услуги по изготовлению нарядов на заказ в в мае вырос на 35%. Предложений от профессиональных швей за этот период стало больше на 19%.

В этом году в Татарстане насчитывается 37 757 выпускников 9-х классов и 15 648 — 11-х. По данным Минобрнауки Татарстана, в Казани 11-й класс оканчивают 5 797 учащихся, 9-й — 11 798 выпускников. Напомним, общегородской выпускной вечер в столице Татарстана состоится 29 июня.

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Маргарита Головатенко