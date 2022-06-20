Швейцарский Swatch вновь откроет магазины в Казани

Фото: Максим Кокунин

Магазины часов швейцарского бренда Swatch планируют открыться в Казани в конце июля. Об этом «Реальному времени» рассказали в одной из торговых точек.

Напомним, 4 марта компания Swatch Group AG объявила о прекращении экспорта своей часовой продукции в Россию в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

В столице Татарстана работают три магазина Swatch, которые расположены в торговых центрах «Кольцо», «Мега» и «Парк Хаус». В первых двух ТЦ — торговые точки полностью закрыты, а в последнем она представлена как сервисный центр и в настоящее время занимается лишь ремонтом и обслуживанием изделий.

Магазин в ТЦ «Мега» сейчас выгляди так:

Фото: Максим Кокунин

Магазин в ТЦ «Кольцо»:

Фото: Максим Кокунин

Магазин в ТЦ «Парк Хаус»:



Фото: Максим Кокунин

Кроме того, покупателям из России недоступен и интернет-магазин. На сайте указано, что все заказы, размещенные в swatch.com до 5 марта включительно, будут обработаны и отправлены в стандартные сроки.

Фото: скриншот с официального сайта

Стоит отметить, что в перечень ассортимента Swatch входят часы, ювелирные изделия и аксессуары таких торговых марок, как Breguet, Harry Winston, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Omega, Longines, Rado, Union Glashütte, Tissot, Balmain, Certina, Mido, Hamilton, Swatch, Flik Flak.

Напомним, 28 мая в казанском торговом центре «Южный» снова заработали под прежними названиями магазины Reserved, Cropp и Sinsay. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени». При этом, по информации портала «Объясняем.рф», бренды ретейлера LPP после возобновления работы в России должны сменить название. Отмечалось, что Reserved откроется под вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син», Cropp сменит название на CR.

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Максим Кокунин