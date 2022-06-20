ЦБ: таргетирование курса валюты несет риски для экономики и суверенитета

Таргетирование курса валюты имеет риски для экономики России и суверенитета проводимой ею экономической политики. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.

— Любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно, в случае их реализации, приведут к снижению эффективности и потери суверенитета проводимой экономической политики, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Установление фиксированного обменного курса будет означать отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается курс рубля. Опасным в таргетировании валюты Заботкин назвал зависимость от инфляции другой страны, к которой привязывается курс рубля.

На прошлой неделе министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что текущее укрепление рубля — один из новых вызовов для российской экономики. Это создает проблему как для экспортеров, так и для импортеров. По его словам, сейчас источник крепкого курса рубля — слабый спрос в экономике.

Татьяна Леухина