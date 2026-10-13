Татарстан увеличил квоту на иностранных работников до 15 тысяч человек

Заявки направляются в Минтруд Татарстана, рассматриваются на межведомственной комиссии, после чего утверждаются на федеральном уровне

В 2026 году Татарстан утвердил квоту на привлечение 15 141 иностранного работника. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова на брифинге, посвященном II Российско-Индийскому бизнес-форуму «Тайм».

Квота на иностранную рабочую силу в республике растет ежегодно. Если в 2023 году она составляла 1 054 человека, то в 2024-м — 1 502, в 2025-м — 11 513, а в 2026-м превысила 15 тыс. человек.

Порядок выдачи квоты регулируется постановлением правительства РФ №800. Заявки направляются в Минтруд Татарстана, рассматриваются на межведомственной комиссии, после чего утверждаются на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на миграционном учете состоят более 100 тыс. иностранных граждан. Из них почти 53 тыс. — трудовые мигранты, более 9 тыс. прибыли с целью обучения.

Алсу Сабирзанова