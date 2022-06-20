«Рубин» обыграл «Акрон»

Фото: ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» обыграл футбольный клуб из Тольятти «Акрон». Матч, проходивший в столице Татарстана, закончился со счетом 1:0.

Единственный гол забил Даниил Кузнецов.

Сегодняшний матч для «Рубина» первый после вылета в ФНЛ. В основной состав команды сегодня вошли Медведев, Кабутов, Мартынович, Нижегородов, Ломовицкий, Зотов, Чуперка, Зуев, Йевтич, Бакаев, Фамейе. В числе запасных: Дюпин, Попов, Грицаенко, Тесленко, Суриков, Моторин, Фаттахов, Кузнецов, Косарев, Игнатьев и Муллин.

В следующем матче казанский клуб сыграет против ФК «КАМАЗ» — игра назначена на 24 июня. 28 июня «Рубину» предстоит матч с «Крыльями Советов».



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Демина