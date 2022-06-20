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«Рубин» обыграл «Акрон»

16:51, 20.06.2022 2
«Рубин» обыграл «Акрон»
Фото: ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» обыграл футбольный клуб из Тольятти «Акрон». Матч, проходивший в столице Татарстана, закончился со счетом 1:0.

Единственный гол забил Даниил Кузнецов.

Сегодняшний матч для «Рубина» первый после вылета в ФНЛ. В основной состав команды сегодня вошли Медведев, Кабутов, Мартынович, Нижегородов, Ломовицкий, Зотов, Чуперка, Зуев, Йевтич, Бакаев, Фамейе. В числе запасных: Дюпин, Попов, Грицаенко, Тесленко, Суриков, Моторин, Фаттахов, Кузнецов, Косарев, Игнатьев и Муллин.

В следующем матче казанский клуб сыграет против ФК «КАМАЗ» — игра назначена на 24 июня. 28 июня «Рубину» предстоит матч с «Крыльями Советов».

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Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 20 июн
    Отмучился, будет правильнее, с "Акроном" из ФНЛ
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  • Анонимно 20 июн
    А когда-то обыгрывали Барселону...
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