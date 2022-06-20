В Минобороны России сообщили об уничтожении 11 взводов РСЗО «Град» за сутки

На Донецком направлении за сутки поражено 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о ходе специальной военной операции.



Поражено 12 артиллерийских взводов ВСУ на огневых позициях. Высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области — уничтожена станция управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 47 районов скопления живой силы и техники ВСУ. Ракетными войсками и артиллерией поражены еще 25 украинских пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 450 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 специальных автомобилей.

Также российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Сбиты в воздухе девять украинских беспилотников, перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

19 июня сообщалось, что за сутки ВС России поразили ракетами «Калибр» десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 бронемашин западного производства на заводе в Николаеве.

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Маргарита Головатенко