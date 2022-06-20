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В Минобороны России сообщили об уничтожении 11 взводов РСЗО «Град» за сутки

11:30, 20.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Минобороны России сообщили об уничтожении 11 взводов РСЗО «Град» за сутки
Фото: mil.ru

На Донецком направлении за сутки поражено 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о ходе специальной военной операции.

Поражено 12 артиллерийских взводов ВСУ на огневых позициях. Высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области — уничтожена станция управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 47 районов скопления живой силы и техники ВСУ. Ракетными войсками и артиллерией поражены еще 25 украинских пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 450 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 специальных автомобилей.

Также российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Сбиты в воздухе девять украинских беспилотников, перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

19 июня сообщалось, что за сутки ВС России поразили ракетами «Калибр» десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 бронемашин западного производства на заводе в Николаеве.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко
Общество

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