В Татарстане на каждого безработного приходится 26 вакансий

Численность рабочей силы в республике составляет 2 082,4 тыс. человек

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

На рынке труда Татарстана сохраняется дисбаланс: на одного безработного приходится 26 вакансий. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова.

Численность рабочей силы в республике составляет 2 082,4 тыс. человек, уровень занятости — 62%, что выше среднего по России (61,5%) и ПФО (60,7%). Численность занятых в экономике — 2 087,51 тыс. человек. Ежегодная потребность в кадрах составляет 51,37 тыс. человек, а к 2030 году может вырасти до 61,65 тыс.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-5 регионов России по эффективности службы занятости. Лидером стала Волгоградская область с показателем 99,76%.

Алсу Сабирзанова