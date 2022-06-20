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В Казани арестован Асфан Галявов

08:03, 20.06.2022 14
В Казани арестован Асфан Галявов
Фото: "Реальное время"/ Дмитрий Резнов

Фигурантом уголовного дела стал бывший шеф казанского МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов, сообщают источники «Реального времени». Год назад он возглавил производственное объединение «Таткоммунэнерго», а в минувшие выходные по ходатайству Следкома был помещен под домашний арест до 15 августа.

Фабула уголовного дела пока не раскрывается, однако известно — следователи изначально просили у суда для ВИП-фигуранта именно домашний арест. Как сообщают источники, дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб предварительно оценен в 12 млн рублей. Речь идет о средствах федерального бюджета на обучение сотрудников «Метроэлектротранса», выделявшихся в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография». Речь идет о программе переподготовки сотрудников предпенсионного возраста.

Сегодня в Советском райсуде Казани подтвердили информацию об избрании меры пресечения Галявову в субботу, 18 июня. И уточнили — сам обвиняемый возражал против домашнего ареста, просил ограничиться запретом определенных действий.

Асфану Галявову 59 лет. Он из деревни Кирби Лаишевского района. По образованию — инженер-механик. Но за плечами кандидатская по экономике и звание заслуженного работника транспорта Татарстана.

Работать начинал шофером в Кирбинском совхозе в 1982 году, через 7 лет ушел с позиции старшего диспетчера — мастером в ПО «Казаньстройтранс». В 90-х трудился замом главного инженера в Казанском пассажирском автотранспортном предприятии №1, занимал пост главного инженера и директора в КПАТП-2. В 2001 году возглавил ККУП «Казгорэлектротранс», позже переименованный в МУП «Метроэлектротранс», и руководил надземным и подземным электротранспортом 20 лет. С 2004 по 2019 год был депутатом Госсовета РТ.

В июне 2021-го назначен гендиректором АО «РПО «Таткоммунэнерго». Предприятие специализируется на производстве тепловой энергии — горячей воды и пара. Имеет 12 дочерних компаний в республике, в том числе АО «Высокогорские коммунальные сети», АО «Тетюши-Водоканал», АО «Сармановское МПП ЖКХ».

Главным акционером «РПО «Таткоммунэнерго» является Минземимущество РТ (доля 86,75%). Уставный капитал на август 2019 года оценивался в 606,5 млн рублей. В 2021-м выручка от продаж, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 211 млн, а чистый убыток — 57 млн рублей.

При этом за время своей работы компания выступала поставщиком услуг по госконтрактам на 795 млн рублей. Почти половина этих денег поступила от одного госзаказчика — Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма (363 млн). На втором месте — Казанский федеральный университет (94 млн), на третьем — Агрызская райбольница (27 млн).

Само РПО выступало заказчиком в 89 госконтрактах на 145 млн рублей.

Адвокат обвиняемого сегодня воздержался от комментариев по делу.

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Ирина Плотникова
ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет Татарстан

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комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 20 июн
    Вот посмотреть бы,как наворочали при замене трамвайных путей от ул.Декабристов до Р.Зорге под "скоростной трамвай". По тем временам-на сумасшедшую сумму более 4 млрд.руб. А что за "кривульку" получили..
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  • Анонимно 20 июн
    интересно - кончится ли одним эпизодом?
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    Анонимно 20 июн
    этот эпизод тоже уберут .эти люди не тонут
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  • Анонимно 20 июн
    Все развороты убрали ради скоростного трамвая. Спрашивается, где скоростной трамвай?
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  • Анонимно 20 июн
    сложилась неприятная практика для казанских чиновников местного самоуправления - только домашний арест
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    Анонимно 20 июн
    суд в 24 часа. спец составом суда. и уран добывать только так
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    Анонимно 20 июн
    правильно, что домашний. в СИЗО уже места нет. к тому же там срок - день за полтора идет. тут главный вопрос - как глубоко копать будут. семинары это цветочки для такого хозяйства.
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    Анонимно 20 июн
    Нет не правильно! местиа в сизо мало? ну так судить в 24 часа спецсотавом суда и всё.

    ИЛИ пусть в сизо парится как все
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    Анонимно 20 июн
    какие спецсоставы и 24 часа? вина должна быть доказана... хватит ярлыки на людей вешать. не каждый задержанный виновен. А некоторых задерживают не за те грехи, что реально имеются... все это игрища
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    Анонимно 20 июн
    надеюсь это первая ласточка. Ждем следующих
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    Анонимно 20 июн
    такие вот. суд решит. что вы ..ей богу... время ваше пришло поздравляю.
    Давно пора
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  • Анонимно 20 июн
    Если почитать про него прошлогодную прессу, то это пример для общества. Как быстро все перевернулось.
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    Анонимно 20 июн
    кто он общество и так знало. а пресса ну в ы наивный юноша...
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  • Анонимно 20 июн
    Ну и что, что он признался в " тёмном" деле, ведь ущерб оценён в 12 млн рублей, должны были отправить в СИЗО а не под домашний арест.
    У него связи широкие и массивные, может быть, всё что угодно случиться, завтра может оказаться в Дубаях или на на пляже берегу океана возле Франции через третью страну.
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