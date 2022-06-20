В Казани арестован Асфан Галявов

Фото: "Реальное время"/ Дмитрий Резнов

Фигурантом уголовного дела стал бывший шеф казанского МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов, сообщают источники «Реального времени». Год назад он возглавил производственное объединение «Таткоммунэнерго», а в минувшие выходные по ходатайству Следкома был помещен под домашний арест до 15 августа.



Фабула уголовного дела пока не раскрывается, однако известно — следователи изначально просили у суда для ВИП-фигуранта именно домашний арест. Как сообщают источники, дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб предварительно оценен в 12 млн рублей. Речь идет о средствах федерального бюджета на обучение сотрудников «Метроэлектротранса», выделявшихся в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография». Речь идет о программе переподготовки сотрудников предпенсионного возраста.

Сегодня в Советском райсуде Казани подтвердили информацию об избрании меры пресечения Галявову в субботу, 18 июня. И уточнили — сам обвиняемый возражал против домашнего ареста, просил ограничиться запретом определенных действий.

Асфану Галявову 59 лет. Он из деревни Кирби Лаишевского района. По образованию — инженер-механик. Но за плечами кандидатская по экономике и звание заслуженного работника транспорта Татарстана.

Работать начинал шофером в Кирбинском совхозе в 1982 году, через 7 лет ушел с позиции старшего диспетчера — мастером в ПО «Казаньстройтранс». В 90-х трудился замом главного инженера в Казанском пассажирском автотранспортном предприятии №1, занимал пост главного инженера и директора в КПАТП-2. В 2001 году возглавил ККУП «Казгорэлектротранс», позже переименованный в МУП «Метроэлектротранс», и руководил надземным и подземным электротранспортом 20 лет. С 2004 по 2019 год был депутатом Госсовета РТ.



В июне 2021-го назначен гендиректором АО «РПО «Таткоммунэнерго». Предприятие специализируется на производстве тепловой энергии — горячей воды и пара. Имеет 12 дочерних компаний в республике, в том числе АО «Высокогорские коммунальные сети», АО «Тетюши-Водоканал», АО «Сармановское МПП ЖКХ».

Главным акционером «РПО «Таткоммунэнерго» является Минземимущество РТ (доля 86,75%). Уставный капитал на август 2019 года оценивался в 606,5 млн рублей. В 2021-м выручка от продаж, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 211 млн, а чистый убыток — 57 млн рублей.

При этом за время своей работы компания выступала поставщиком услуг по госконтрактам на 795 млн рублей. Почти половина этих денег поступила от одного госзаказчика — Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма (363 млн). На втором месте — Казанский федеральный университет (94 млн), на третьем — Агрызская райбольница (27 млн).

Само РПО выступало заказчиком в 89 госконтрактах на 145 млн рублей.

Адвокат обвиняемого сегодня воздержался от комментариев по делу.

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Ирина Плотникова