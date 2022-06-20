В Казани с 2005 года жилье по соципотеке получили более 30 тысяч молодых семей

Фото: Максим Платонов (архив)

Более 30 тысяч молодых семей, проживающих в Казани, получили квартиры по социальной ипотеки начиная с 2005 года. Эта программа самая популярная у казанцев среди различных федеральных, республиканских и муниципальных, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города начальник управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов.

С июля 2020 года по решению президента Татарстана кроме работников бюджетной сферы и предприятий, финансирующих программу соципотеки, участниками программы могут стать и молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет. За 2 года возможностью на льготных условиях улучшить свои жилищные условия воспользовались без малого 1 090 молодых казанских семей, больше половины из них уже переехали в новые квартиры.

Согласно условиям программы, на каждого из членов семьи должно приходиться не более 18 кв. метров жилой площади, постоянная прописка в столице Татарстана, первоначальный взнос — не менее 10% от стоимости квартиры. При этом рассрочка платежа под 7% годовых выдается почти на 30 лет.

Фото: Максим Платонов

Стоимость 1 квадратного метра жилья в настоящее время составляет чуть более 56 тысяч рублей, что в разы ниже рыночной. Так, стоимость двухкомнатной квартиры составляет порядка 3 миллионов рублей. Льготная стоимость жилья с отделкой и предоставление 200 тысяч рублей в счет оплаты при рождении ребенка помогают сбываться мечтам о собственном жилье. При рождении двух детей и использовании маткапитала плата за квартиру уменьшается на треть и составит не более 2 миллионов рублей.

Стать владельцем нового жилья по этой программы, по словам Шамсутдинова, можно довольно быстро: «С момента подачи документов до получения ключей от квартиры проходит в среднем два месяца. Нередко семья получает возможность заселиться в квартиру уже через месяц. Квартиры не требуют финансовых вложения и времени на ремонт, так как сдаются в чистовой отделке».

Помимо этой программы молодые семьи Казани могут стать участниками и муниципальной программы «Жилье горожанам». За 14 лет ее действия льготными условиями воспользовались около 1 тысячи семей. Для них цена квартир ниже рыночной на 20%. Срок ипотеки рассчитан на 25 лет. Для участников этой программы в 2022 году введен в эксплуатацию многоквартирный дом в микрорайоне Юдино.

Еще одна программа для семей, где возраст одного из супругов не больше 35 лет, — «Обеспечение жильем молодых семей Казани». По ней участники на решение квартирного вопроса получают безвозмездные субсидии — в размере от 30 до 35% от стоимости жилья. За 10 лет этой программой воспользовались 345 молодых семей.

Фото: Максим Платонов

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, «жилье для молодых — одна из самых базовых проблем».

— Это только в поговорке — с милым рай в шалаше. Конечно, лучше начинать жизнь в благоустроенной квартире. Рыночные цели высоки, и льготная программы для молодых — это более реальная возможность получить свое жилье, — указал он.

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Ангелина Панченко